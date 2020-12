Patty Jenkins J’ai eu l’idée de réaliser une trilogie Wonder Woman. Avec deux films terminés, on pourrait penser que Warner peaufine déjà les détails pour sortir le troisième. La vérité c’est que Wonder femme 3 C’est un projet en doute et s’il est réalisé, il faudra bien longtemps avant sa première.

Ce qui précède provient d’une interview de Patty Jenkins avec Cinema Blend. La réalisatrice a déclaré que bien qu’elle ait déjà pensé à l’intrigue, la situation qui existe dans le monde a causé repenser l’histoire.

“En fait, j’ai inventé une histoire, et Geoff Johns et moi avons créé une histoire entière pour Wonder Woman 3 qui nous passionnait beaucoup. Mais je n’ai jamais ressenti cela avant autant que moi maintenant. Je ne pense pas que ce soit la prochaine chose que je ferai, donc je dois attendre et voir où nous en sommes dans le monde. ”

La réalisatrice affirme que ce qu’elle voulait raconter dans Wonder Woman 3 était très présent à ce qu’elle ressentait à ce moment-là. Patty Jenkins fait référence à une histoire précise au début de 2019, où l’arc devrait se terminer en l’incarnation de Wonder Woman.

Avec le premier tournage de la Première Guerre mondiale et Wonder Woman 1984 se déroulant dans la guerre froide, on pourrait penser que Wonder Woman 3 serait situé à l’heure actuelle. La réalité est que le monde a changé après la pandémie COVID-19[feminine et cela peut avoir influencé la décision de Jenkins.

Et maintenant? Je ne suis pas sûr. Beaucoup de choses ont changé dans le monde. J’aime toujours l’histoire que nous avons inventée. Je suis sûr que certaines parties viendront. Mais j’essaie de dire: “Ne décidez pas.” Ne tombez amoureux de rien. Regardez “Que ferait Wonder Woman maintenant?” Que voulez-vous que Wonder Woman fasse dans ce monde?

La même pandémie a causé le retard de Wonder Woman 1984, un film qui sortira en salles et HBO Max le 25 décembre. Le film sera l’un des premiers de la Stratégie hybride Warner Bros. pour sortir des films dans le cinéma et les plateformes numériques en même temps.

‘Wonder Woman 3’ serait une autre victime du COVID-19

Patty Jenkins et Gal Gadot

Bien que Patty Jenkins ait soutenu Christopher Nolan dans l’importance de montrer des films en salles, le réalisateur sait que la situation actuelle n’est pas la meilleure. Dans une interview avec CNN, Jenkins a déclaré qu’il n’y avait que deux options: créer Wonder Woman 1984 sur HBO Max ou attendre.

Les suites sont définies par le succès au box-office. Avec plus de 50% des salles américaines fermées, Warner Bros sait que L’échec de Wonder Woman 1984 est presque un fait. Le film rapporterait moins de 200 millions de dollars et bien que le chiffre augmente avec une sortie mondiale, les perspectives dans les salles d’autres pays ne sont pas très encourageantes.

Un autre élément qui fonctionne contre Wonder Woman 3 est que Patty Jenkins dirigera Rogue Squadron, le nouveau film Star Wars. Disney a annoncé en grande pompe que le réalisateur serait responsable de l’un des projets les plus ambitieux, devenant la première femme à réaliser un film dans la populaire franchise.

Jenkins devra non seulement repenser la fin de la trilogie Wonder Woman, mais ajuster son emploi du temps pour ne pas perdre le focus sur Rogue Squadron.

L’article «Wonder Woman 3» est mis en doute et la faute est COVID-19 et «Star Wars» a été publié dans Hypertext.