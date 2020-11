Wonder Woman, Celia Lora avec un costume d’Halloween semble très attrayante | INSTAGRAM

La célèbre mannequin et maintenant animatrice de plusieurs programmes MTV, Celia Lora, a publié deux costumes d’Halloween pour ce 2020 et un qu’elle utilise il y a 5 ans lors de sa visite au manoir Playboy, où elle a l’air super jolie et jeune.

C’est une photo incroyable placée sur son Instagram officiel, où elle était assez belle dans son costume comme Wonder Woman de Californie, où se trouve le manoir du célèbre magazine inauguré par Hugh Hefner Et où elle est plus qu’heureuse de profiter de la balade, ce qui lui manquera sûrement cette année.

Les “likes” dans leur Instagram Ils sont arrivés rapidement malgré la publication très tardive, atteignant 73 000 likes et poussant beaucoup à lui envoyer des messages, car ils ne peuvent commenter aucune de ses photos.

Il ne faut pas oublier que Celia Lora a fermé la boîte de commentaires pour éviter qu’elle ne soit un endroit où ses fans commentent toutes ses occurrences, car comme nous le savons, ils lui envoient des messages assez inconfortables et irrespectueux, cherchant à plusieurs reprises à attirer son attention et à demander des choses assez dégoûtantes.

Il y a quelques semaines, il n’a pas mis en ligne de vidéo où il se consacrait à exprimer son expérience sur les réseaux sociaux étant de plus en plus étrange puisque les fans sont devenus un peu fous et lui demandent des choses que vous n’imagineriez pas, nous vous recommandons donc de voir son grand divertissement sur Youtube.

En se concentrant sur cet Halloween, Celia Lora a montré qu’elle avait de multiples facettes et qu’elle était très douée pour interpréter les rôles qu’elle se propose de jouer, comme Blanche-Neige et Wonder Woman, les deux photographies qu’elle a postées sur son fil officiel.

Avec les deux photographies, elle a réussi à tirer pas mal de soupirs parmi les internautes, car ils étaient très heureux de la voir et ils se sont sentis choyés de voir qu’elle les surveille toujours, partageant ses meilleurs clichés.

Il faut se rappeler que récemment Celia Lora participait à une émission de téléréalité très intéressante appelée Barak l’expérience, où ils auraient affronté un démon et rencontré des défis générant des divertissements assez sombres et parfois amusants selon le thème du mois, Halloween.

Le résultat de cette émission impressionnante puisque Celia a eu l’opportunité de rencontrer Lizbeth Rodríguez et d’autres influenceurs avec qui elle est devenue amie proche, avouant même son amour à l’ancien animateur badabun, provoquant une grande polémique sur les réseaux sociaux pour leur union.

Beaucoup vous demandent de ne rien faire d’autre ensemble car il suffit que l’un des deux ne les supporte pas. Cependant, ce n’est pas le cas pour tout le monde, car beaucoup étaient assez heureux de les voir ensemble qu’ils ont même créé le nom CELIBETH pour représenter leur amour.

Il est également très important de mentionner que Celia Lora a beaucoup aidé les gens dans cette situation mondiale, partageant ses entreprises et recevant des cadeaux de sa part pour les promouvoir sur son Instagram et a donné suffisamment de résultats, à tel point que de nombreuses autres entreprises ils cherchent à aider à la promotion.

En dehors de cela, Celia a également travaillé très dur avec MTV pour produire son programme “El Consultorio del Amor con Celia Lora” où elle répond à des questions et raconte ses anecdotes aussi drôles que possible et certaines pas tellement, cependant, appliquant toujours son charisme pour que les fans aiment passer du temps avec elle.