L’une des histoires que nous voulions vraiment connaître sur la série The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020) est, sans aucun doute, celle de la personnage de merde (Annet Mahendru), la façon dont ce membre de la marine américaine a survécu à l’apocalypse zombie. Surtout, après avoir connu l’origine de son surnom dans l’épisode “Madman Across the Water” (1×05). Et c’est dans “Action ou Vérité” (1×07), avec son absence dans «Shadow Puppets» (1×06), quand ils décident de nous la montrer, à commencer par un cauchemar qui rappelle les images infrarouges et un bref flashback.

Ils auraient pu profiter de l’un de ces épisodes dans lesquels un protagoniste vit certains incidents sans les autres, qui ont si bien fonctionné dans TWD et FTWD.

Cependant, le fait que je reviens si vite avec Felix Carlucci (Nico Tortorella) et la société est très décevante. Ils auraient pu en profiter pour nous proposer un de ces chapitres dans lesquels un personnage principal vit certaines aventures sans les autres, rencontrant d’autres personnes, et à quel point ils ont travaillé dans The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) et dans Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015). Et c’est que la prédisposition de Scott M. Gimple et Matthew Negrete à rater des occasions de rendre hommage à World Beyond étonne vraiment.

Et, sans aucune sorte de transition polie, flashback qui vous a donné naissance, dans lequel ils révèlent le nom de famille de Huck (et, plus tard, son vrai nom) et nous font soupçonner la cause de la cicatrice sur sa pommette gauche. Et, après avoir été canalisé dans ce que nous avons vu sur la République Civique Militaire dans l’épisode «La fin de tout» (5×05) de Fear the Walking Dead, plusieurs scènes de fraternisation alcoolique, une certaine évolution sans subtilité de l’intrigue de la jalousie adolescente et un tel malentendu d’actualité qu’il nous fait rouler les yeux, ce qui suit est un autre retour en arrière sur la façon dont l’armée américaine a géré la crise insoluble de la catastrophe zombie.

C’est intelligent qu’ils lient les tribulations de Hope Bennett ici avec le passé de Huck et la rationalisation vitale qu’elle a faite pour qu’elle puisse continuer à se regarder en face.

Il nous semble clairement intelligent, en revanche, qu’ils lient ici les tribulations de Hope Bennett (Alexa Mansour) à propos de sa responsabilité dans la mort d’Amelia Ortiz (Christina Brucato), la mère enceinte d’Elton (Nicolas Cantu), avec le passé de Huck. et la rationalisation vitale de cela par rapport à ce qu’il avait à faire pour continuer à se regarder et, nous le supposons, pour survivre à la débâcle mortelle d’il y a dix ans. Le problème évident est que La confession de meurtre de Hope nous semble répétitive, surtout après la conversation avec Iris (Aliyah Royale) sur le Mississippi Pier pendant “Madman Across the Water”.

Nous ne savons pas comment cette insistance affectera le moment culminant qu’Elton découvre à propos de tout le désordre, de toute façon. Eh bien, même si Huck a peut-être raison avec son conseil pour Hope, il serait absurde de le voler aux téléspectateurs et de ne pas en profiter dans le drame World Beyond. Et la séquence dans laquelle l’ancien soldat résout habilement une situation dangereuse, qui se pose avec un autre flashback et un montage parallèle Très compréhensible et, oh oui, éloquente cette fois, nous pouvons la considérer comme la plus décente de «Action ou Vérité».

La séquence qui apparaît avec un flashback et un montage parallèle compréhensible est l’une des plus décentes de «Action ou Vérité» (1×07)

Ils ne nous dévoilent pas tout ce que Huck a derrière son dos, bien sûr, puisqu’il faut fournir les informations petit à petit pour garder le public sur ses gardes et continuer à voir World Beyond malgré son faible niveau, aux antipodes du fait que ce qu’était The Walking Dead il y a longtemps et ce qui est maintenant son premier spin-off, qui est dans le plus intéressant de son intrigue jusqu’à aujourd’hui. Oui, enfin, ils démêlent une scène violente qui, non pas parce qu’elle est crédible après ce qu’ils ont construit en faveur de leur vraisemblance, ce serait moins regrettable que les choses soient claires et simples telles qu’elles apparaissent.

