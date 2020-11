WWE ThunderDome se poursuivra dans un avenir prévisible, mais quittera l’Amway Center d’Orlando dans les prochaines semaines en raison de l’expiration du contrat de la WWE avec le site et de la saison NBA 2020-21 qui devrait commencer en décembre. Mais le ThunderDome pourrait-il déménager dans un stade de baseball? Selon Dave Meltzer du Wrestling Observer, un stade de baseball pourrait être la prochaine maison du ThunderDome. Si cela se produit, ce sera probablement au Tropicana Field à Saint-Pétersbourg, en Floride, domicile des Rays de Tampa Bay.

“Je ne sais pas où ils vont, croyez-le ou non, on a parlé du Tropicana Field à Saint-Pétersbourg, qui est un stade de baseball…. Je ne sais pas comment vous dirigez ça chaque semaine. Ils auront pour courir ça deux fois par semaine. Je veux dire que c’est bien que tu sois dans le centre de la Floride », a déclaré Meltzer sur Wrestling Observer Radio comme rapporté par WrestlingNews.Co. “Je pense que tout le monde veut diriger la Floride parce que beaucoup de gars vivent là-bas, c’est moins cher, vous n’allez pas être fermé, ils commencent à fermer les choses dans tout le pays, vous êtes assez confiant en Floride parce que le gouverneur ne l’est pas. Je ne vais rien fermer, mais c’est un grand bâtiment vide. “

Il a été rapporté à la fin du mois dernier que la WWE se préparait à quitter l’Amway Center, mais certaines des zones dans lesquelles la société cherchait à accueillir le ThunderDome étaient en Caroline du Nord, en Illinois et au Texas. Le compte Twitter WrestleVotes a rapporté: “Une nouvelle arène est préférée car le poids du ThunderDome ne fonctionnera pas avec les bâtiments plus anciens.” De plus, un centre de voyage majeur est nécessaire car les talents vont et viennent chaque semaine. Ce n’est pas la combinaison de choses la plus facile à trouver. »

La bonne chose à propos de Tropicana Field est que c’est l’un des rares stades en forme de dôme du baseball. De plus, la WWE a organisé des événements dans des stades de baseball dans le passé. Cependant, la société préfère les arènes de basket-ball comme le Centre Amway pour accueillir des événements plus petits. Et pour des événements plus importants comme WrestleMania, la WWE préfère accueillir dans les stades de football car ils sont plus grands. En janvier, la WWE a accueilli le Royal Rumble au Minute Maid Park, domicile des Astros de Houston en 2019, le Royal Rumble a eu lieu à Chase Field, domicile des Arizona Diamondbacks.