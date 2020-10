Wynonna Judd a parlé d’un grand moment dans sa famille, partageant mercredi sur la radio Andy de SiriusXM qu’elle avait récemment rencontré son frère pour la toute première fois. “J’ai rencontré mon frère hier”, a déclaré Judd à Andy Cohen. “J’ai un frère que je n’ai jamais rencontré et je l’ai appelé. Il vit dans le Kentucky et son nom est Michael et je l’ai appelé le jour de son anniversaire et j’ai dit: ‘Salut.

Judd a appris l’existence de son frère à l’âge de 30 ans et a découvert qu’elle et sa sœur Ashley Judd ne partageaient pas le même père biologique. “J’ai découvert tout cela en 1993 quand j’étais enceinte d’Elie … J’ai découvert, vous savez, une partie de ma vie que je pensais, vous savez, que cet homme qui était mon père biologique ne l’est pas”, a-t-elle partagé . “Et c’est le père d’Ashley.”

“J’avais le choix”, se souvient le joueur de 56 ans. «Je devais décider si j’étais meilleur ou amer et dans la musique, c’est ce que nous faisons. Nous parlons des choses difficiles et nous parlons du, ‘Oh mon Dieu, je ne veux plus être ici. Mon cœur est cassé.’ C’est ça la musique country. Nous sommes des histoires sur la vraie vie. “

Judd a partagé qu’elle avait sa conversation avec Michael “sur bande” et qu’elle avait l’intention d’écrire une chanson à ce sujet. «J’ai l’enregistrement, Andy, de moi disant: ‘Salut, euh, c’est ta sœur.’ Et je n’ai jamais dit ça auparavant. Et je vais le mettre au milieu d’une chanson quelque part. C’est comme ça que je travaille », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle aime« appliquer la vraie vie »à ses chansons.

“J’ai deux enfants. J’ai trois enfants bonus et mes deux enfants que j’ai mis au monde. Ils sont grands”, a-t-elle poursuivi en plaisantant, “Vous savez, j’en ai un en liberté conditionnelle, un en patrouille, bébé.”

La chanteuse a ajouté qu’elle pense que ses meilleures chansons viennent de ses propres expériences. «J’ai rencontré mon frère hier», a-t-elle souligné. “Il a 53 ans. J’ai 56 ans et mon père est mort avant que je ne le rencontre et cela fait partie de mon témoignage.”

“Les artistes que j’ai rencontrés, des Rolling Stones à Dolly Parton en passant par tout ce que j’ai vécu … Loretta Lynn, je lui parle chaque semaine et j’écoute ses histoires”, a déclaré Judd. «C’est ce que je veux faire, c’est insuffler la vie aux fans. Je veux insuffler la vie aux gens en chantant la partie douloureuse de la vie et la partie joie de la vie. C’est intimement lié.