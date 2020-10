Le fabricant de gadgets pour la maison intelligente Wyze a une nouvelle version de son produit phare: la Wyze Cam v3, la société l’appelle. La caméra de sécurité repensée ne coûtera toujours que 20 $, conformément à la stratégie de maison intelligente agressivement à faible coût de Wyze, et les précommandes commencent aujourd’hui avec une date d’expédition de mi-novembre.

Au-delà du nouveau design, la Wyze Cam v3 présente quelques différences clés par rapport à son prédécesseur. La nouvelle caméra peut être utilisée à la fois comme modèle intérieur et extérieur, grâce à sa résistance aux intempéries IP65. Il dispose également du double des LED infrarouges pour une meilleure vision nocturne et pour soutenir son utilisation à la maison et à l’extérieur.

Le nouveau modèle est livré avec une nouvelle option de vision nocturne en couleur, grâce à un nouveau capteur d’ouverture inférieure qui lui permet d’absorber 40% de lumière en plus. Wyze dit que l’option sera activée par défaut sur Wyze Cam v3, à moins que les utilisateurs n’activent la vision nocturne classique en noir / blanc à la place.

Photo: Wyze

Il y a d’autres changements subtils qui méritent d’être mentionnés. Par exemple, Wyze Cam v3 capture cinq images supplémentaires par seconde par rapport au modèle précédent, à 20 le jour et 15 la nuit. Il a également un champ de vision plus large de 20 degrés pour un maximum de 130 degrés et une sirène intégrée de 80 décibels pour utiliser une alarme automatique qui peut être déclenchée lorsque la caméra détecte une personne dans son champ de vision.

La nouvelle version trois est la communication bidirectionnelle simultanée (sans avoir besoin d’appuyer sur un bouton poussoir pour parler) pour parler à travers la caméra si vous voulez, par exemple, la monter à l’extérieur à côté de votre porte d’entrée ou l’utiliser comme un moniteur pour bébé .