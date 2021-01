Ximena Hita, Miss Aguascalientes 2019, perd la vie | Instagram

C’est à travers les réseaux sociaux que la malheureuse perte de Ximena hita, qui a été couronné Mlle Aguascalientes en janvier 2020 et a représenté son état dans Miss Mexique de la même année.

Aujourd’hui, 1er janvier 2021, la mort de Ximena Hita a été annoncée, qui était la gagnante du concours de Miss Aguascalientes et représentante de son état au concours de Miss Mexico 2020, après un suicide présumé, cependant, cette information jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé.

Grâce aux réseaux sociaux, la tragique nouvelle a été publiée, alors qu’une page Facebook sur l’actualité de Miss Mexico partageait une photo annonçant la récente tomber de la reine de beauté, Ximena Hita.

Malheureusement, Ximena Hita Miss Aguascalientes 2020 a échoué. Fly high queen! Repose en paix. Force sa famille et ses amis! », Lit la publication qui accompagne une photo de Ximena.

Comme prévu, l’événement a été déploré par des milliers d’utilisateurs qui ont exprimé leurs condoléances à la famille de Ximena Hita à travers la publication où sa mort a été annoncée.

Ce sont les dernières histoires Instagram publiées par Ximena Hita, la reine de beauté d’Aguascalientes qui a décidé de se suicider ce 1er janvier. pic.twitter.com/iGvV4kWpWi – Alfredo Molina (@AlfredoRadio) 1 janvier 2021

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Ximena hita Elle avait été couronnée Miss Aguascalientes le 10 janvier 2020 et préparée à représenter son État à Miss Mexico de la même année.

En plus d’être une reine de beauté, Ximena Hita était ambulancière et étudiait un diplôme en sciences infirmières, en plus d’être mannequin et animatrice de télévision à la télévision Azteca Aguascalientes.

Jusqu’à présent, la raison exacte de sa perte est inconnue, ce qui a bien sûr laissé un vide dans le cœur de milliers de personnes qui ont soutenu sa carrière sur les podiums.

La police de la municipalité d’Aguascalientes a déterminé qu’il s’agissait d’un suicide commis à l’intérieur de son domicile, après avoir assisté à un rapport ce vendredi matin.

En fait, il y a quelques heures à peine, Ximena Il a répondu aux questions de ses abonnés à travers des histoires Instagram et dans certaines d’entre elles, il exprime sa passion pour la profession d’ambulancier.

Ils ont indiqué qu’une équipe de secours est venue à l’endroit où Hita devait fournir les premiers soins et lui sauver la vie, mais malgré les efforts, ils n’ont malheureusement rien pu faire.

J’ai décidé de consacrer mes études, mon temps et ma vie au domaine de la santé, car grâce à mes connaissances je peux aider les gens à améliorer leur qualité de vie et leur santé; les partager avec eux afin de leur apprendre à vivre de manière saine et complète », lit-elle sa description lorsqu’elle était candidate à Miss Monde Mexique.

Il est important de mentionner que Ximena Hita Elle a été couronnée Miss Teenager Beauty Aguascalientes 2016, obtenant le droit de représenter son état dans la finale nationale de Miss Teenager Beauty Mexico 2016 où elle a réussi à se placer parmi les 10 demi-finalistes.

