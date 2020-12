Y a-t-il une date pour le mariage de Jennifer López et Alex Rodríguez? | .

La chanteuse vedette du moment, Jennifer Lopez et Alex Rodríguez ont reporté leur mariage à deux reprises, donc la dernière décision qu’ils ont faite est qu’ils ont annulé les préparatifs de leur union, maintenant après plusieurs mois la polémique commence à entourer le couple. Vont-ils arriver à l’autel?

Après plusieurs mois au cours desquels Jennifer Lopez et Alex Rodríguez a abandonné tous les préparatifs pour arriver à l’autel comme ils l’avaient initialement prévu, maintenant des doutes planent sur la date possible à laquelle ils vont enfin célébrer leur union

Cependant, jusqu’à présent, ni l’interprète et l’actrice, Jennifer López, ni l’ancienne athlète Alex Rodriguez Ils ont donné une date possible à laquelle ils reprendront leurs plans.

Il faut rappeler que la pandémie de coronavirus a été un frein depuis le début de l’année pour tout l’environnement de l’émission, qui a dû s’adapter aux nouvelles modalités au milieu d’une série de restrictions, ce qui arrêterait également toute cette organisation.

“Pas d’urgence”

Pendant ce temps, pendant ce temps, les fiancées d’aujourd’hui auraient été vues profiter de quelques moments ensemble ainsi qu’en famille: les enfants des deux avec lesquels elles brillent dans certaines de leurs publications.

Cependant, les déclarations les plus récentes de la diva généreraient à nouveau diverses controverses après qu’elle ait été interrogée lors d’une brève conversation sur un portail d’informations Access Hollywood.

La “diva du Bronx” a clairement indiqué que le plus important pour eux est de se marier sans aucun risque, ni pour eux, ni pour leurs proches.

Nous avons parlé de différentes options après avoir dû annuler le mariage … à cause du coronavirus, à cause de la quarantaine …

Apparemment, le New-Yorkais et l’ancien joueur de baseball ne sont “pas pressés” de hâter cette situation et se sont au contraire consacrés au renforcement de la relation sentimentale puisqu’ils laissaient entendre que “la coexistence et l’amour dans un couple ne nécessitent pas de rituels à consolider “.

Et la vérité est que nous avons dû le reporter deux fois, ce qui est un détail que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et au final on a décidé d’attendre ce qui est nécessaire, on n’est pas pressé car tout se passe bien, on va donc attendre le bon moment pour arriver. Je veux dire, pour nous, ce n’est pas une priorité en ce moment de profiter d’un mariage massif, nous savons que la vie va au-delà de ces choses », a réfléchi l’artiste.

C’est au cours du mois d’avril dernier que les célèbres ont annoncé qu’ils annulaient leurs préparatifs de mariage, la nouvelle a émergé alors que la diva de la musique était en enfermement.

Cela s’est produit peu de temps après sa performance au Super Bowl où la danseuse et l’auteur-compositeur ont repris la scène avec une performance acclamée à la mi-temps de l’événement aux côtés de Shakira et d’autres personnalités importantes.

C’est au cours du dernier mois de mars que l’interprète de 49 ans a partagé l’un des moments les plus romantiques d’une carte postale où elle est apparue de la plage avec Alex Rodríguez à genoux au moment où il lui a demandé de l’épouser.

Sur les cartes postales, vous pouvez voir l’ancien joueur de baseball à genoux montrant la bague à sa future épouse qui est très émue par la demande.

Après le grand moment, ils ont commencé toutes les préparations pour le lien lui-même, il était prévu à l’été de cette année, cependant, la nécessité de rassembler autant d’êtres chers que possible au milieu de la présence de ce virus a rendu tous leurs projets irréalisables. .

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Vous pouvez également lire Jennifer López Arrasa aux AMA 2020, cela a impacté Maluma!