Phénomène reggaeton, Bad Bunny est devenu l’un des artistes les plus populaires en 2020, se positionnant comme le neuvième chanteur le plus écouté au monde sur différentes plateformes musicales.

Il a également été nominé pour plusieurs prix Grammys a connu sa meilleure année grâce à ses sorties musicales incroyables et spectaculaires, telles que “Je fais ce que je veux”, et nous savons bien que son nouvel album musical promet également d’être un hit complet.

Ce que nous sommes, nous ne sommes pas totalement sûrs, mais il y a eu de fortes rumeurs à ce sujet, c’est que peut-être le Portoricain a un “as” dans sa manche, avec les gars à succès de Bangtan.

C’est à travers une interview pour des médias américains importants et exclusifs que Bunny a parlé de sa dernière sortie, sa Nouvel album “Le dernier tour du monde”, qui comprend un grand duo avec Rosalía dans “La noche de noche”.

Dans la série de questions susmentionnée, le chanteur a été interrogé sur les demandes qu’il a reçues de nombreux fans, des deux parties, de collaborer avec BTS, qui, nous le savons, est l’un des groupes les plus populaires du moment.

On sait aussi bien que les «idoles» de BigHit ne sont pas étrangères aux collaborations, puisqu’elles ont déjà travaillé main dans la main avec Nicki Minaj, Halsey, Steve Aoki, Max et Troye Sivan; La musique latine pourrait donc être votre prochaine étape, créant des divertissements intéressants.

Cette fusion K-pop s’est déjà produite auparavant, il ne serait donc pas étrange de mélanger l’espagnol et le coréen, alors les rumeurs d’une collaboration de Bad Bunny avec BTS ont commencé il y a quelques mois, même si la question reste la même: un single musical avec ces deux plus grands représentants de leur genre possible?

Pour bien connaître la réponse, nous devons retourner là où tout a commencé. Il s’avère que sur la plateforme «Genius» une chanson intitulée «Baddie» a été enregistrée, soi-disant produite par Suga et J-Hope, c’est ce single qui a déclenché les rumeurs d’un duo entre l’idole et Bad Bunny.

Depuis, le créateur de “Safaera” a été interrogé à maintes reprises sur cette prétendue collaboration, car même l’ARMY a envoyé plusieurs demandes pour qu’ils travaillent ensemble.

La réponse de Bad Bunny dans cette interview a finalement clarifié la question de savoir si ce croisement se produira.

Le reggaeton a déclaré qu’il collaborerait avec BTS, mais a précisé qu’il le ferait jusqu’à ce qu’il apprenne à danser comme eux, car il est bien connu que la K-pop développe le talent des idoles pour la chorégraphie.

Et, malgré le fait que sa réponse ait été très comique, cela a suscité l’espoir qu’un jour cela se réalisera, et bien que les danses que ces garçons exécutent puissent sembler faciles, la vérité est que vous devez être un danseur talentueux pour pouvoir le recréer. , et clairement “San Benito” ne veut pas être humilié devant les caméras, car évidemment s’ils collaborent, ils devront faire leur clip respectif, et bien sûr, ils devront tous danser, il veut juste être à la hauteur.

Cela a amené toute l’ARMÉE à partager leurs réactions après la déclaration, car Bad Bunny n’a pas exclu l’idée de faire une chanson latine K-pop avec les garçons.

Ce qu’ils ont en commun jusqu’à présent, c’est qu’ils ont tous les deux la meilleure année de leur carrière et font partie de la grande fête des Grammys.