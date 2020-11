En outre, il a souligné que dans le monde du divertissement, il a dû faire face à divers obstacles et malentendus, qui sont précisément ceux qui forgent le caractère au sein du médium.

«Vous vivez tout, vous vivez des choses tellement intenses, soudain beaucoup de fatigue, soudain beaucoup de joie, parfois vous arrivez malade et peu importe, vous devez continuer parce que vous êtes à l’antenne. C’est une carrière exigeante, où il n’est pas toujours nécessaire d’avoir du temps pour soi », a déclaré l’actrice.

Yadhira Carrillo. (Agence mexicaine.)

Dans ce même discours Yadhira Carrillo Il a raconté le temps qu’il a dérangé Fernando Colunga quand elle l’a embrassé grossièrement dans l’un des épisodes de la telenovela La Usurpadora où elle a eu une participation particulière avec le personnage de Raquel.

«Nous étions dans une scène où le réalisateur m’a dit: ‘Votre personnage doit être fort, c’est une femme folle, elle n’est pas mesurée, c’est une femme ordinaire, c’est une femme avec de mauvais sentiments et cette femme veut avec le personnage de Colunga, alors J’ai besoin que vous lui sautiez dessus et que vous embrassiez Fernando Colunga, son personnage. Et il a écouté quand le réalisateur a dit: «Vous vous jetez sur lui de façon dramatique et vous l’embrassez» », a-t-il raconté.

