Alors que l’ascendant Yahoo des années 1990 ne vit plus que dans nos mémoires, son nom et son image de marque continuent de trébucher sur des zombies pour les autres produits de son propriétaire Verizon – cette fois, le ZTE Blade A3Y, un téléphone exclusif pour Yahoo Mobile portant sa société éponyme. nuance familière de violet.

Outre son éclat de couleur, le téléphone 720p de 5,4 pouces de ZTE affiche principalement son héritage Yahoo sur votre écran d’accueil, avec une collection encombrée d’applications Yahoo préinstallées utiles comme le Yahoo Mail Pro sans publicité (oui, Yahoo Mail propose normalement des publicités) , Yahoo Météo et Yahoo News. Le dos violet du téléphone comprend un capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller l’appareil, un appareil photo 8MP et une plaque arrière amovible pour accéder à la batterie du téléphone. Pour charger cette batterie, il y a un port USB-C au bas du téléphone.

Le Blade est livré avec Android 10, alimenté par un processeur quatre cœurs MediaTek bas de gamme à 2,0 GHz et 2 Go de RAM. Le téléphone ne surprendra personne avec sa vitesse, et le stockage est également minime, à partir de 32 Go et extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD. Avec ces pièces moins coûteuses et moins intéressantes, la lame atteint un prix abordable de 49,99 $.

Yahoo Mobile a rejoint Visible en tant qu’autre MVNO de Verizon en mars et propose le même plan illimité (de nom) de 40 $ par mois. Il s’agit du premier téléphone exclusif de l’opérateur depuis son lancement au début de cette année et, à sa manière, il capture parfaitement l’état diminué de Yahoo en 2020.

Un téléphone économique de marque n’est que l’entrée la plus récente du long voyage de Yahoo, du titan des services Web au nom de Verizon, qui gifle les choses. Le géant des télécommunications a acheté la marque, le service de messagerie électronique et la technologie publicitaire de la société en 2016, ce qui a incité le moteur de recherche, les forums et les blogs restants de l’entreprise à tenter de se rebaptiser Altaba. Verizon combinera plus tard Yahoo avec AOL pour créer Oath, qui, après plusieurs violations de données et problèmes de confidentialité, a conduit à une dépréciation de l’achat des deux sociétés par le transporteur et à un changement de nom en Verizon Media.

Tous ces mouvements pâlissent par rapport à ce qu’était Yahoo: l’un des premiers endroits visités par de nombreuses personnes sur le Web et un moteur de recherche dominant à une époque antérieure à Google. Le Blade A3Y de ZTE n’est pas l’ancien Yahoo, et ne présente en réalité que sa couleur, mais il est amusant de se souvenir de ce que c’était. Le téléphone est disponible aujourd’hui pour le prix de lancement de 49 $ chez Yahoo Mobile.