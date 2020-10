Yalitza Il nous a surpris en nous racontant un détail important de tout ce processus: “Ce qui d’une part m’a rendu triste, et que je ne savais pas, c’est que plusieurs dons sont nécessaires pour faire une perruque, un n’est pas suffisant, donc c’était une motivation pour dire au les gens pour le faire. “

C’est ainsi que Yalitza a accepté la responsabilité de faire partie de #CabezaEnAlto et d’inviter plus d’hommes et de femmes à faire un don et à se sentir fiers de leurs actions: “Pour moi, avoir la tête haute ne cède à aucun obstacle, c’est être une personne qui aider à motiver. Il ne s’agit pas de se démarquer, mais de nous soutenir les uns les autres pour avancer ».

Yalitza Aparicio a rejoint Head & Shoulders pour une grande cause. (Tête épaules)

Aparicio Il a remercié l’occasion que la vie lui a offerte: “Si vous avez la chance de parcourir le monde la tête haute, quoi de mieux.”

Yali a avoué que se couper les cheveux était aussi une expérience libératrice: “Vous ressentez une grande joie, c’est quelque chose avec qui j’ai parlé qui m’a coupé les cheveux, Erick Moreno, combien il est important de faire ce type de don; Il m’a dit qu’il y a des femmes qui sont tristes parce que les cheveux sont un symbole important et le fait de les couper laisse beaucoup d’histoires avec eux et pour d’autres c’est de savoir qu’ils repousseront.

“Je pense que j’étais une combinaison des deux parce que quand il m’a coupé les cheveux c’était un nouveau départ, quelque chose change, on se débarrasse de tout ce poids de plusieurs années, mais quand on commence à analyser ce que tu as vécu avec ces cheveux, du moins pour moi , C’était le début d’une nouvelle étape, je n’ai jamais pensé à parcourir le monde, j’ai beaucoup vécu » Yalitza.