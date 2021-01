Yanet García arbore ses charmes dans un corps noir séduisant | Instagram

La belle Yanet Garcia Elle a montré ses charmes dans un body audacieux et moulant qui laissait peu à l’imagination de ses fans, volant ainsi les soupirs de ses fans avec une photographie spectaculaire.

L’animatrice mexicaine, reconnue comme la fille de la météo sur Televisa, a publié une photo en noir et blanc sur son compte Instagram officiel.

A cette occasion, Yanet García a posé assise sur le sol et ne portant qu’un corps coquin qui montrait sa silhouette enviable en détail.

Et il ne fait aucun doute que ce sont les longs et jambes profilées du modèle également, son derrier et son beau visage ont attiré beaucoup d’attention.

Avec cette photographie, la présentatrice de 29 ans s’est jointe au défi dont l’objectif était de montrer la force et l’union entre les femmes, qui a été partagé le 25 juillet dernier.

Pour ce défi, la balise «#challengeeaccepted» a été utilisée et les femmes qui l’ont accepté ont dû partager une photo en noir et blanc.

Cependant, il semble que Yanet Garcia Il a tellement aimé sa photo qu’il l’a également laissée comme photo principale de son compte officiel.

#cha challengereaccepted Le jour où nous, les femmes, commençons à nous respecter les unes les autres en arrêtant de se juger et de s’accepter telles que nous sommes, ce jour-là, nous serons plus proches de l’objectif.

UNIES NOUS SOMMES PLUS FORTS », a écrit Yanet dans le post.

Comme prévu, ses followers correspondaient à un grand nombre de likes, et à ce jour, il compte près de 400000 likes et des commentaires sans fin d’utilisateurs du célèbre réseau social.

Cette belle image accentue votre beauté intérieure “,” Yanet García tu es incroyablement belle et merveilleuse “,” Comme tu es belle là-bas “,” Magnifique photo, belle poupée “,” Elle est une princesse “,” Tu es bonne “,” Comme tu es belle “étaient quelques-uns des commentaires.

Et en plus de partager sa photographie noir et blanc pour relever le défi, Yanet García a réfléchi sur le sujet.

C’est ainsi qu’il a assuré que ce n’est que lorsque les femmes se respecteront, cesseront de se juger et s’accepteront telles qu’elles sont, ce jour-là, elles atteindront l’objectif d’être unies et fortes.

Il est important de mentionner que Yanet Garcia Aujourd’hui, il compte plus de 13 millions d’abonnés sur le réseau social Instagram, les mêmes qu’il connaît avec ses photographies spectaculaires.

Avec cette photographie, une fois de plus, l’ancienne météorologue a réussi à mettre le feu aux réseaux sociaux en la partageant et en montrant son anatomie exquise.

D’autre part, Yanet partage constamment avec ses followers les résultats qu’elle a obtenus avec sa routine d’entraînement ardue, ainsi que des conseils sur l’alimentation.

En fait, à plusieurs reprises, Yanet García a rapporté que pour avoir un corps comme le sien, il faut faire de l’exercice quotidiennement et prendre soin de soi avec un régime extrêmement strict.

Jour après jour, l’actrice a également réussi à séduire les internautes avec son contenu découvert, lui faisant trop manquer le matin Hoy, programme dans lequel elle était chargée de ravir les élèves de millions de Mexicains.

C’est ça et bien sûr sa participation à l’émission du matin “Hoy”, qui a fait d’elle l’une des chefs d’orchestre avec le plus de followers sur les réseaux sociaux, car son contenu, en plus de ravir les messieurs, favorise également l’amour de soi .

De plus, tout au long de sa carrière, elle est reconnue comme l’une des célébrités mexicaines les plus importantes, charismatiques et influentes dans le monde du divertissement et surtout l’une des plus belles.

