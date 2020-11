Yanet García est présumé vêtu d’un petit costume pour Halloween! | Instagram

Une autre des célébrités et personnalités d’Internet qui n’a pas été laissée pour compte et a montré son formidable déguisement pour cet Halloween, c’est sans aucun doute Yanet Garcia que vous imaginerez sûrement qu’une partie de son corps s’exhibe dans l’instantané qu’il a décidé de partager son compte Instagram officiel.

C’est comme ça que Yanet García montre à nouveau le dos de sa silhouette, ses charmes! Ce sont eux qui ont le plus retenu l’attention des internautes et de ses millions de followers, ils sont constamment ravis de ses photographies ou vidéos où il apparaît montrant sa silhouette complète.

Le costume que vous portez Yanet Garcia C’est un petit maillot de bain qui se perd parmi ses charmes, il porte aussi un chapeau noir avec une longue pointe, une large visière, une sorte de voile noir et quelques plumes noires, il était également accompagné de bas rayés noirs et orange et un balai.

Elle est devenue une petite sorcière sexy qui captive tout le monde une fois qu’ils se tournent pour la voir, Yanet Garcia C’est devenu l’admiration et le rêve de nombreux hommes et de la petite dame occasionnelle, car ils aimeraient avoir «quelque chose avec elle» probablement plus qu’une seule conversation, comme ils l’ont constamment écrit dans la boîte de commentaires de leurs publications .

Jeter mon sort sur vous », a écrit Yanet García dans son message.

La publication qu’il a faite en moins d’une heure, a immédiatement commencé à avoir une réaction de ses 13 millions 500 mille followers, malgré le fait que ce n’est pas la première fois qu’il partage un maillot de bain minute et qu’il se perd parmi ses charmes, c’est toujours une surprise de la voir montrer cette partie particulière de son corps qui a tellement hypnotisé ses fans.

Si vous voulez voir la photographie de Janeth García, cliquez sur le LIEN suivant pour profiter du superbe panorama.

D’après ce que l’on peut voir sur la photo Yanet Garcia Elle est dans son appartement en se tournant vers la fenêtre, pour cette raison au premier plan nous avons ses charmes ultérieurs caractéristiques, bien qu’elle ne soit pas complètement en arrière, nous pouvons également voir une petite partie de son profil, une de ses jambes est légèrement inclinée provoquant rendre le modèle et la femme d’affaires plus attrayants.

Il y a quelques mois, Yanet travaillait pour le programme Hoy, dans l’émission du matin, elle était chargée de donner des nouvelles sur la météo, ce n’était pas la première fois qu’elle avait un travail de ce type, car à Monterrey, Nuevo León, son état natal Elle a commencé à travailler pour une chaîne de télévision locale précisément en tant que météorologue.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est ainsi qu’elle a commencé à être connue jusqu’à ce que Televisa décide de la changer à Mexico, dans le programme Hoy, où sa popularité sur les réseaux sociaux a commencé, grâce à son arrière-garde en saillie.

Ce jour de Halloween Le 31 octobre, sera probablement l’un de ceux qui seront moins fréquentés en raison de la pandémie causée par les coronaires, il y a certains endroits où il est interdit d’avoir un certain nombre de personnes, donc ce sera limité à quelques individus.

Bien qu’il soit déjà habituel d’avoir des réunions entre les familles, des fêtes peuvent être organisées avec les membres et quelque chose de très bref, car les chiffres n’ont pas diminué en termes d’infections, ce qui inquiète les autorités en charge de la sécurité sanitaire de chacun des pays touchés.

Depuis longtemps la mannequin et femme d’affaires vit aux États-Unis, elle a déménagé dans ce pays dans le but d’apprendre à parler, écrire et comprendre l’anglais, d’après ce que nous avons vu elle a très bien fait, cette langue presque indispensable dans tout culture et il est important de l’apprendre soit pour le travail futur, soit pour la croissance personnelle.

Lire aussi: Vue parfaite, Yanet García nous montre ses charmes depuis sa chambre