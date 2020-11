Yanet García lance la page OnlyFans avec abonnement gratuit! | Instagram

Il semble que le mannequin, la femme d’affaires et la présentatrice de télévision Yanet Garcia s’est aventuré dans le monde de OnlyFans, mais ce n’est pas tout, mais aussi jusqu’à présent vous permet de vous abonner gratuitement.

La belle personnalité des médias sociaux a récemment effectué un sondage sur ses histoires Instagram demandant à ses abonnés s’ils voulaient qu’elle crée une page de contenu réservée aux adultes, donc le résultat est immédiatement arrivé à un peu plus de 80%. avec la réponse oui.

Malgré que Yanet Garcia Il partage généralement des photographies ou des vidéos montrant sa silhouette spectaculaire et surtout une partie de ses plus grands charmes, il existe certaines restrictions concernant Instagram et le contenu qui peut être partagé dans l’application, car cette application n’autorise pas certaines images dans le cas d’un téléchargement automatique, l’application a tendance à les censurer.

Alors que dans Seulement les fans Il est facile de partager le contenu que vous souhaitez puisque les personnes qui suivent ces comptes paient une certaine redevance mensuelle pour pouvoir accéder audit espace dédié à tous les fans, donc dans le cas où Yanet Garcia Vous souhaitez télécharger du contenu sans aucun vêtement que vous puissiez le faire, ou simplement les tenues les plus minutieuses que vous avez téléchargées dans vos réseaux sociaux actuels.

Il y a d’autres célébrités qui ont lancé ces pages privées et elles se sont plutôt bien débrouillées, parmi lesquelles vous pouvez reconnaître quelques noms:

Bella Thorne Noelia Joselyn Cano Ana Cheri Suzy Cortez Mia Khalifa

La plupart d’entre eux sont généralement des femmes qui les utilisent, mais ce ne serait pas une surprise si une célébrité masculine décide également de réaliser les fantasmes de l’un de ses admirateurs, bien que les cas soient un peu moins que ceux des femmes, pouvez-vous imaginer Chris Evans, Chayanne ou Henry Cavill avec un OnlyFans?

Yanet García, pour sa part, fait également partie des célébrités des réseaux sociaux et des mannequins qui ont provoqué une grande agitation à travers le monde, elle est sur le point d’atteindre le beau mannequin d’origine britannique Demi Rose, qui compte actuellement environ 15,2 millions de followers , pour ce qui est de Yanet Garcia détient 13,5 millions respectivement.

D’origine mexicaine, Yanet García a réussi à gagner l’affection de ses fans et l’admiration d’autres célébrités qui, quand elles l’ont immédiatement rencontrée, ont commencé à l’aimer grâce à son personnage si docile et surtout gentil et captivant.

La belle mannequin, femme d’affaires et coach de fitness a été caractérisée par la présence d’une partie du corps qui a le plus attiré l’attention de ses millions d’adeptes en plus des téléspectateurs qui ont commencé à la connaître sous le nom de “Weather Girl” lorsqu’elle a participé à l’émission du matin Hoy , où chaque jour nous l’avons vue nous donner quelques détails sur la météo.

Par la suite, son contrat avec Televisa a apparemment pris fin et elle a déménagé à TV Azteca, devenant animatrice dans une autre émission d’entreprise, bien qu’à la fin elle ait décidé de déménager aux États-Unis avec son petit ami, elle avait le désir et l’objectif bien établi d’apprendre l’anglais à partir de couramment, ce qui semble être atteint uniquement en vivant dans ce pays.

Depuis son départ des chaînes de télévision, sa popularité n’a cessé de croître, d’autant plus qu’à chaque occasion il pouvait télécharger des vidéos où son masseur apparemment privé lui donnait des massages dans l’un de ses plus grands charmes, nous parlons du dos de sa silhouette, comme ils sont immenses et même presque sa marque de fabrique.

En effet, lorsque vous entendez immédiatement le nom de la belle Yanet García, ces grandes courbes de sa silhouette spectaculaire viennent à l’esprit.

