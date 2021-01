Yanet García met en valeur sa silhouette avec la déesse des vêtements de sport! | Instagram

La belle fille de fitness Yanet Garcia Elle a montré sa silhouette sculpturale dans un costume de sport avec lequel elle a déchaîné la folie sur le réseau social Instagram avec lequel elle a laissé ses millions d’adeptes plus qu’impressionnés, car elle était extrêmement belle.

Une fois de plus, la belle jeune fille de 30 ans revient au centre de l’attention des réseaux sociaux, ceci après avoir partagé une photo où elle est vue portant des vêtements de sport assez moulants avec lesquels elle a réussi à attirer l’attention de ses millions de followers. , car ses attributs sont impressionnants.

Jusqu’à présent, Yanet García reste très active sur ses réseaux sociaux en montrant différentes tenues où elle vante sa silhouette spectaculaire, mais maintenant la présentatrice a partagé un message puissant sur les mauvais jours.

C’est ainsi qu’avec un vêtement de sport, l’ancienne météo girl est tombée amoureuse de ses followers, mais pas seulement pour son image sinon pour ses paroles sur l’importance de la amour propre et être capable de se lever quand les choses ne vont pas trop.

Sur son compte Instagram, Yanet García a partagé une photo dans laquelle elle est représentée appuyée sur la balustrade de fer, la tête baissée et vêtue d’une tenue de sport composée d’une silhouette musclée et de leggings gris.

Cependant, la présentatrice a profité de son message pour parler des mauvais jours et de l’importance de pouvoir en sortir.

Ils nous ont appris qu’il faut être bien, heureux et souriant … Mais qu’en est-il de ces jours où on ne se sent pas bien? C’est mal? NON!!!! Il est normal de ne pas avoir de si bons jours, de se donner la permission de les ressentir, d’apprendre d’eux, de se relever plus fort, de ne pas rester là », écrit-il dans la publication.

En outre, Yanet Garcia Il a souligné qu’il est normal d’avoir de mauvais moments et a souligné qu’ils sont extrêmement importants, car on apprend beaucoup de ces situations.

C’est dans ces moments les plus sombres et les plus difficiles qu’ils nous construisent plus forts, où vous trouvez le pouvoir de vous élever au-dessus de tout et de vous transformer en la version la plus forte et la plus brillante de vous-même », a-t-il poursuivi.

Avant de terminer son message sur Instagram, l’ancienne météorologue a invité ses fans à être plus forts et à surmonter les mauvais moments avec une attitude positive.

Restez positif Vous avez le pouvoir en vous », je termine.

Comme prévu, les réactions de ses partisans n’ont pas attendu et ils ont immédiatement remercié Yanet García pour ses propos.

Il est à noter qu’il y avait aussi ceux qui mettaient en valeur leur beauté dans une tenue de sport, car ils montraient leurs charmes de dos parfaits.

Woow ce que les parents disent “,” Comme toujours, tu es belle, je vais le faire avec beaucoup plus de force “,” Il y a des moments où on ne peut plus … mais pour le donner “,” Woooa tu as l’air incroyable “, étaient certains des commentaires qui Il a reçu.

Et c’est que pour ceux qui ne savent pas, Yanet Garcia elle aime motiver ses followers, car elle est une femme assez reconnaissante, c’est-à-dire qu’elle se doit à eux, alors l’ancienne animatrice de l’émission matinale Hoy fait tout ce qu’il faut pour leur remonter le moral, cependant, ce n’est pas tout Eh bien, si la royale voit que le jour est parfait et que tout se passe bien, elle leur donne une publication soit en maillot de bain soit en pyjama avec lequel elle déchaîne la folie totale.

De plus, ce qui attire l’attention dans les mots du modèle également, c’est qu’elle est également tombée plusieurs fois, ce qui montre clairement qu’elle ne peut faire face à aucun problème seule et qu’en tant qu’être humain, elle peut tomber, donc elle est loin de devenir plus de dégâts laissent tout passer et embrassent le moment critique, puis se lèvent fermement.

