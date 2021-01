Yanet García montre qu’elle nage comme une sirène en maillot de bain rouge | Instagram

La belle fille de fitness Yanet Garcia Il a une fois de plus montré son grand corps de la piscine et avec une vidéo enflammée vêtu d’un maillot de bain rouge dont, bien sûr, des milliers de Mexicains sont tombés amoureux et les ont laissés la bouche ouverte.

La météo la plus célèbre du Mexique a ravi les plus de 13 millions de followers sur son compte Instagram officiel en partageant une vidéo audacieuse et sensuelle, où elle apparaît dans un minuscule maillot de bain rouge.

C’est à travers son compte, où l’ex-animatrice de l’émission «Hoy» Yanet García, a partagé un enregistrement de moins de 10 secondes, où elle peut être vue quittant la piscine, tournant le dos à la caméra et montrant son dos bien travaillé3ro .

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que la belle conductrice fait plaisir à ses followers avec une telle photo ou un tel clip vidéo, car dans son histoire sur le réseau social susmentionné, plusieurs d’entre eux peuvent être trouvés.

La Mexicaine a été extrêmement active avec ses publications, principalement sur le réseau social Instagram et sur la plateforme vidéo Tik Tok, où elle a laissé à tous ses followers la température au top en raison de la saturation débordante.

Dans la vidéo, Yanet il prend le temps de se perdre dans les vagues de l’eau puis de sortir lentement de l’eau pendant que l’eau coule le long de son corps, une image qui est enregistrée de dos et qui a obtenu beaucoup de likes de ses plus de 13 millions de followers .

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’hôte est devenu célèbre après que le programme “TODAY” l’ait embauchée pour donner la météo, étant elle arrière bombé qui a attiré l’attention des téléspectateurs.

Cependant, actuellement, le modèle est dédié aux réseaux sociaux et a commenté que bientôt, elle apparaîtra dans une autre émission de télévision, sans avoir commenté davantage le nouveau projet jusqu’à présent.

La vidéo a jusqu’à présent plus de 3 millions de vues et des milliers de commentaires de la part de ses millions d’adeptes qui aiment tout son contenu.

Quel beau corps »,« La sirène vient vers moi »,« Tu as l’air spectaculaire »,« tu peux voir le travail qu’elle fait sur son corps »,« Très bonne vue »et« apprends-nous à avoir cette queue »étaient quelques-uns des commentaires de ses followers dans cette vidéo virale.

Il est à noter que le succès de la native de Monterrey est dû aux photographies intrépides qu’elle partage habituellement sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Outre des photos et des vidéos chaudes, Garcia Il partage généralement des routines d’exercice et des astuces étranges pour avoir une alimentation équilibrée.

Cliquez ici pour voir la vidéo suggestive de Yanet Garcia.

Il ne fait aucun doute que Yanet García est devenue l’un des chefs d’orchestre les plus importants de la télévision mexicaine, même si malgré tout elle ne participe actuellement à aucun programme de télévision, il a été confirmé par le réseau qu’elle est l’une des plus célèbres la plupart sont suivis par des milliers de personnes dans le monde.

Pourtant, ses millions de fans attendent que le mannequin revienne au petit écran avec un nouveau programme qui fera sans aucun doute tomber amoureux de chacun de ses followers et de ceux qui s’accumulent.

En revanche, sa fréquentation avec Lewis Howes est plus forte que jamais, même si apparemment ils ne sont pas ensemble, ils font tomber tout le monde amoureux de leur relation et de chaque instant qu’ils partagent sur les réseaux sociaux.

Et il semble que la belle mannequin continue de vivre avec une grande tranquillité sa scène sans travail aux Etats-Unis et en fait depuis qu’elle rencontre l’Américain Lewis Howes elle ne semble pas trop pressée de retourner travailler, même si elle y cherche sa fortune comme Il y a quelque temps, la Mexicaine Jimena Sánchez l’a fait.

Cela peut vous intéresser: cela attire l’attention de tous! Yanet García fait du vélo