La célèbre conductrice et ancienne météorologue, Yanet García, est très connue pour avoir certains des charmes de dos les plus appréciés de son pays, beaucoup disent qu’elle a subi des chirurgies pour pouvoir y parvenir, mais cette fois, elle est revenue à commentez-le et assurez-vous que ce n’était pas nécessaire

Le thème principal était Joselyn Cano, Mannequin américain qui a perdu la vie il y a à peine quelques jours grâce à une chirurgie esthétique pour augmenter le volume de la région fessière, ou du moins c’est ce qui se serait passé.

Yanet souhaite que ses fans et ceux de Joselyn se portent bien, bien sûr, beaucoup de gens ont douté de la véracité de l’affaire autour de Cano, mais avec ce que l’on sait Yanet Garcia Elle a décidé de commenter et de donner son point de vue pour être un modèle avec cette particularité d’arrêter certains charmes gros et très fermes.

Le beau modèle a voulu lui donner le condoléances aux fans du mannequin et a également profité de l’occasion pour donner quelques conseils avec les mots suivants dans une vidéo postée pour présenter ses condoléances aux fans du mannequin et a également profité de l’occasion pour donner quelques conseils avec les mots suivants dans une vidéo postée sur leurs réseaux sociaux.

«Ce message s’adresse à tous les fans de Joselyn Cano, je tiens à dire que je suis vraiment désolé. J’ai également été très surprise par cette nouvelle parce qu’elle était une fille super saine, super jeune, de 29 ans, si jolie, si belle et quand j’ai découvert cela, j’ai été vraiment surprise, car d’après ce que j’ai lu, elle a été gâtée quand elle a subi la chirurgie esthétique des fesses et c’est vraiment très, très malheureux », a-t-il commencé dans sa vidéo divertissante.

“Je vais donner des conseils à toutes les filles qui sont ici, ne mettez pas votre vie en danger de cette façon que les fesses sont un muscle et si vous travaillez dur elles vont grandir, je vous dis que j’ai travaillé tout mon la vie », réaffirmant qu’elle est la reine de leur culture.

Il a poursuivi en disant que c’est ce qu’il pense de ce qui s’est passé: «Il n’est pas nécessaire pour eux de se faire injecter ou d’avoir un implant, car c’est un muscle, le muscle grandit. Il suffit d’être très patient, de manger des glucides complexes qui les aident à développer cette masse musculaire, ces protéines et à mener une vie plus équilibrée, de se reposer, car cela prendra un sacrifice, mais ils savent que pour avoir les meilleurs résultats, ces résultats qui ne le sont pas. trouvé dans une salle d’opération. Alors décidez toujours de votre santé ce qui est le plus important », a-t-il conclu avec des mots forts.

Après nous avoir parlé de tout cela, beaucoup ont été bouleversés Eh bien, ils disent que Yanet García a subi une intervention chirurgicale pour en arriver au point où elle en est, mais elle continue de se défendre et dit qu’elle a simplement travaillé très dur dans le gymnase et que tout cela est peut être atteint avec un régime alimentaire bien ciblé et des routines d’exercice

Elle aura sa fin aujourd’hui car les utilisatrices ne croient pas vraiment qu’elle n’a pas subi d’aide en salle d’opération, car c’est vraiment quelque chose d’impressionnant quand on observe le grand changement qu’elle a eu depuis son début de carrière jusqu’à aujourd’hui. .