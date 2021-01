Yanet García reçoit un massage avec de petits vêtements qui vous a coupé le souffle! | Instagram

L’influenceuse et fit girl, Yanet Garcia elle s’est vantée d’un incroyable massage sur ses fesses pour tonifier, une vidéo qui a rempli ses millions de followers de soupirs, puisqu’elle a été vue portant très peu de vêtements, laissant très peu à l’imagination.

Yanet García a encore une fois rendu ses followers fous en partageant une vidéo dans laquelle il reçoit un massage, se montrant presque naturellement.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis que cette belle fille a quitté la télévision, l’ancienne animatrice s’est attachée à progresser dans sa carrière de fitness et à travers ses réseaux sociaux, elle partage tous ses secrets pour avoir un corps sculpté.

Il faut mentionner que ce n’est pas la première fois qu’il partage ce type de vidéos, puisque depuis plusieurs mois il a montré que grâce à la masseuse Flávia Lanini, il est capable de lutter contre la cellulite.

OMG. Je t’aime Flavia. Vous êtes la meilleure masseuse du monde », écrit-il dans la publication sur son compte Instagram.

C’est ainsi que Yanet accompagne la fondatrice du spa “Flavia Lanini Beauty Institute” pour maintenir sa silhouette et a également reconnu que construire fessiers par envie, vous devriez avoir une bonne alimentation, un entraînement quotidien et bien sûr, recevoir des massages pour vous aider.

Comme prévu, cette vidéo a fait une grande impression auprès de ses followers et compte jusqu’à présent plus de 4 millions de vues et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du célèbre réseau social.

Depuis le début de sa carrière artistique, Yanet Elle s’est avérée être une femme en plus d’être belle, intelligente et sûre d’elle-même; Elle a également décidé de partager sa croissance personnelle avec d’autres femmes afin de les accompagner dans leur changement physique et spirituel.

García est actuellement coach de fitness et dans ses réseaux sociaux, elle partage généralement des messages de motivation, des plats et des routines d’exercice pour soutenir tous ceux qui veulent transformer leur vie et la belle femme a clairement indiqué qu’il était important de mener une vie saine et avoir un esprit sain dans un corps sain.

Il est important de mentionner que Yanet Garcia Il n’a pas seulement fait partie de l’émission du matin Hoy, car il s’est également aventuré dans d’autres projets, tels que le cinéma et d’autres chaînes de télévision.

Depuis plusieurs mois maintenant, Yanet García est plus qu’heureuse avec son fiancé et développe de nouveaux projets et l’a montré dans ses histoires et ses posts Instagram.

D’autre part, après avoir commencé à réussir sur les réseaux sociaux et son compte Instagram officiel, Yanet García a décidé de lancer une application où ses abonnés pourraient en apprendre davantage sur des routines d’exercice et des méthodes alimentaires qui lui ont beaucoup servi. .

Et c’est peut-être en raison du fait que plusieurs de ses followers lui demandaient quelle était sa routine ou le secret d’avoir des fesses aussi immenses, c’est que Yanet García a décidé de lancer cette application, avec laquelle il s’est sûrement très bien débrouillé.

En outre, Yanet García est également actrice, même si jusqu’à présent elle n’a eu l’occasion de participer qu’à deux films, ce qui aidera sûrement sa carrière à avoir plus d’opportunités à la télévision et au cinéma.

Le film dans lequel il apparaît Yanet Garcia Il s’appelle “Bellezonismo” a été lancé en 2019, le scénario et la réalisation étaient en charge de Jordi Arencón, d’après ce qui a été vu dans les bandes-annonces sur la plate-forme YouTube, le film n’a pas eu le succès escompté, car en fait pour beaucoup il était une expérience ratée.

