Yanet García vante sa beauté juste à la sortie du bain | Instagram

Le beau modèle Yanet Garcia Il a donné à ses abonnés une photo enflammée sur son compte Instagram officiel pour montrer comment cela se lève et a également montré ses imperfections, ce qui a été très applaudi par ses milliers de fans.

L’ancienne météorologue a partagé une photo sur les réseaux sociaux il y a quelques mois captivant ses millions d’abonnés Instagram.

Eh bien, à cette occasion, Yanet García a été montrée avec des cheveux en désordre juste à la sortie de la salle de bain.Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention était la façon dont elle était habillée et c’est ainsi que la célébrité mexicaine en a surpris plus d’un sur les réseaux sociaux.

Il ne fait aucun doute que Yanet García est devenue l’une des femmes les plus aimées par les fans et les adeptes et les ravit généralement avec ses belles photographies sur ses réseaux sociaux et surprise par un cliché spectaculaire en sous-vêtements et sans édition.

Et c’est que comme c’est très courant dans les séances photographiques, les photographies sont généralement retouchées pour effacer toutes ces imperfections et que la tâche de montrer des corps parfaits est remplie, cependant, Yanet surpris avec une photo Pas de modification.

Tu es belle comme tu es », écrit-il dans la description de la photo où il montre que sa peau n’est pas parfaite.

C’est ainsi qu’elle a envoyé un message important aux personnes qui la suivent et ainsi elles peuvent augmenter leur estime de soi, puisqu’elle cherche à les faire s’aimer telles qu’elles sont.

Sur la photo qui est tombée amoureuse de plus de 750000 personnes sur le réseau social Instagram, elle a l’air agenouillée et ne porte que des sous-vêtements, alors qu’elle est presque de profil et avec les cheveux mouillés, cependant, cela montre également qu’elle est aussi un être humain. comme il a montré les vergetures qu’il a.

En fait, il avait déjà partagé un message similaire avec ses plus de 13 millions d’abonnés sur Instagram, puisque sur une autre photo Yanet Garcia J’avais précédemment écrit:

Aujourd’hui, je veux vous dire que JE NE SUIS PAS PARFAIT! Il y a plus de 10 ans, j’ai décidé de commencer à aller au gymnase parce que je voulais me sentir mieux dans ma peau, augmenter ma sécurité et ma confiance », a-t-il écrit.

À cette occasion, elle a été plus directe avec son message, bien que certains des admirateurs de la femme d’affaires également et d’un diplômé en comptabilité aient écrit qu’elle était toujours parfaite.

Quel beau corps vous avez, même les vergetures ont fière allure »ou« Qu’est-ce que les vergetures importent, quand vous êtes vraiment belle », tels sont certains des commentaires reçus par Yanet García.

Il est important de mentionner que Yanet Garcia, mieux connue sous le nom de Weather Girl, continue de surprendre ses adeptes chaque jour, car en plus de montrer divers conseils d’entraînement physique, elle continue de motiver les femmes à cultiver l’amour de soi.

En fait, il est très courant que l’animatrice de télévision partage plusieurs photos et vidéos sur ses réseaux sociaux sur ses entraînements, ses résultats et ses activités quotidiennes.

Cependant, malheureusement, certains ont manifesté un désaccord contre l’instructeur de conditionnement physique pour avoir montré ses vergetures dans cette publication.

Et les vergetures? Et tant d’exercice ne fonctionne pas ou quoi? », A écrit un homme qui a reçu de multiples critiques d’autres internautes.

Par contre, il y a quelques semaines, il a été annoncé que Yanet Garcia apparaît dans une vidéo où il participe à une scène dans laquelle il apparaît avec un seul vêtement, qui se perd parmi ses charmes.

Après avoir commencé à réussir sur les réseaux sociaux et sur son compte Instagram officiel, Yanet García a décidé de lancer une application où ses abonnés pourraient en apprendre davantage sur des routines d’exercice et des méthodes alimentaires qui lui ont beaucoup servi.

