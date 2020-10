Exclusif

Superstar de la MLB Yasiel Puig est poursuivi par une femme l’accusant de violences sexuelles lors d’un match de la NBA en 2018, selon des documents judiciaires obtenus par Sports TMZ.

La femme derrière le procès utilise le pseudonyme de Jane Roe pour protéger son identité – mais affirme que Puig l’a agressée au Staples Center le 31 octobre 2018.

Dans les documents, la femme a allégué, “elle a été forcée dans une salle de bain et Yasiel Puig l’a attrapée en essayant de se déshabiller, a touché ses organes sexuels pendant cette lutte et l’a finalement épinglée avec un bras et a utilisé son autre pour caresser son propre pénis, s’exposant et éventuellement éjaculant. “

La femme a déclaré que dans son procès, elle «se dirigeait simplement vers la salle de bain» – et n’est pas allée aux toilettes avec l’intention d’avoir une relation sexuelle avec Puig.

Dans son procès, la femme ne dit pas si elle est allée aux forces de l’ordre après l’incident présumé – nous creusons pour le savoir.

La date de l’agression présumée est en corrélation avec un match des Lakers contre Dallas Mavericks au Staples Center – et il y a des photos de Puig assis sur le terrain à ce match.

La femme poursuit pour violence sexuelle, voies de fait, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, négligence et emprisonnement frauduleux.

La femme ne précise pas le montant exact qu’elle demande – mais note que c’est plus de 50 000 $.

L’avocat de l’accusatrice a confirmé à TMZ Sports que Yasiel Puig mentionné dans son procès était en fait la star de la MLB.

Nous demandons à Puig de commenter – mais jusqu’à présent, aucun mot en retour.