Ce n’est un secret pour personne que la mode a un problème de gaspillage.

Dans le monde, environ 92 millions de tonnes de déchets textiles sont créées chaque année et, selon la Fondation Ellen MacArthur, l’équivalent d’un camion poubelle rempli de vêtements finit par être mis en décharge toutes les secondes. D’ici 2030, nous devrions, dans l’ensemble, rejeter plus de 134 millions de tonnes de textiles par an.

L’un des nombreux gardiens de l’industrie de la mode qui travaille dur pour dissoudre la relation toxique de la mode avec les déchets et la consommation excessive est Selfridges.

Alors que le détaillant britannique a longtemps fait un effort concerté pour faire des choix plus conscients (il a interdit les lingettes de beauté à usage unique dans ses magasins l’année dernière), il a officialisé les choses en août avec le lancement de son initiative Project Earth.

Project Earth, qui comprend des objectifs quinquennaux ambitieux, vise à changer la façon dont les consommateurs achètent de trois manières clés: en abordant d’une part les matériaux utilisés dans les produits (d’ici 2025, Selfridges vise à ne stocker que des pièces d’origine éthique), d’autre part, en lançant de nouveaux modèles de vente au détail tels que la réparation et la revente, ainsi que la collaboration avec les principaux intervenants et clients pour inspirer un changement d’état d’esprit.

(Selfridges)

Et ce n’est pas tout. Le grand magasin adopte également une approche circulaire de la mode. Non seulement il a récemment accueilli un pop-up Oxfam, organisé par la styliste Bay Garnett, mais le magasin phare abrite également le premier espace physique du site de revente Vestiaire Collective.

Sa dernière incursion dans le domaine de la durabilité est une collaboration avec Yasmin Sewell, ancienne vice-présidente du style chez Farfetch, sur son nouveau projet d’upcycling, Rechargex7. Pour l’initiative, la guérisseuse certifiée Reiki Sewell a encadré sept étudiants en mode de l’Université de Westminster sur la façon de recycler des pièces de créateurs de sa propre garde-robe en utilisant des mantras, des cristaux, des cycles lunaires et du souffle.

Et nous parlons de pièces sérieusement stellaires de la garde-robe de Sewell; parmi les pièces recyclées se trouvaient une ancienne robe Balenciaga qui a été réinventée en tablier, et une robe en velours Chloé qui a été déconstruite et mariée avec du tulle en une autre pièce.

(Selfridges)

«Ce projet concerne la durabilité et la créativité, oui, mais en fin de compte, c’est une question d’énergie», déclare Sewell. «Mon amour pour la nouveauté n’était pas parce que je voulais continuer à acheter ou à acquérir plus de choses, mais parce que les choses non portées et stagnantes dans votre garde-robe provoquent exactement cela, une énergie stagnante. ”

La première collection Rechargex7 de 28 pièces sera stockée exclusivement chez Selfridges et cent pour cent des ventes des pièces iront directement aux sept étudiants impliqués.

Nous avons rencontré Sewell avant le lancement de Rechargex7 vendredi pour en savoir un peu plus sur le projet.

Parlez-moi un peu de quand vous avez eu l’idée de Rechargex7?

Je regardais ces magnifiques pièces dans ma garde-robe pendant un moment et je voulais faire quelque chose de plus créatif avec elles. J’ai toujours préconisé de nettoyer les choses dans votre garde-robe ou à la maison pour éliminer l’énergie viciée et stagnante, pour que vous vous sentiez plus léger, mieux, pour même guérir. Mais je voulais aller plus loin et donner à la pièce un nouveau souffle de vie / d’amour …

Liliana de Westminster est une amie, nous nous sommes assis dans ma cuisine plus tôt cette année pour prendre le thé. Nous parlions de tous ses merveilleux étudiants et du genre de projets qu’elle voulait faire avec eux et nous parlions beaucoup de régénération et de durabilité. J’ai alors réalisé à quel point ce serait génial de les donner tous et d’être vraiment créatif avec eux. Liliana était très enthousiasmée par la partie énergétique, la partie guérison en tant que nouveau processus pour eux. C’était le message et le processus les plus importants pour moi. Tout est donc venu de là.

Comment avez-vous sélectionné les pièces à personnaliser de votre garde-robe? N’avez-vous pas un élément de sentimentalité attaché aux vêtements?

Je suis assez brutal en matière de compensation, j’ai tendance à ne garder que des objets de grande valeur sentimentale ou des pièces que je porte facilement. Il se peut que j’adore une pièce, mais si après quelques années, je n’ai pas eu besoin ni envie de la porter, alors honnêtement, je préférerais qu’elle aille dans une meilleure maison. Certaines pièces ont une histoire, d’autres que je portais pour des événements de mode, des défilés, des moments comme ça. Mais je suppose que j’ai des images d’eux et des souvenirs de l’époque. Ca suffit pour moi. Je viens de voir tellement plus de satisfaction dans le processus de ce projet que de les garder dans une armoire pendant les 15 prochaines années

Comment les sept étudiants ont-ils été sélectionnés?

Nous avons choisi en fonction de qui, selon nous, aimerait le projet et avait une vision rare et unique.

Leur avez-vous donné des instructions lorsqu’ils ont commencé à recycler vos pièces?

Oui, j’ai aidé chaque designer à sélectionner les pièces qui correspondent à son processus de conception. Je les ai également encadrés tout au long du projet, de la sélection aux raccords et à l’exécution. Ils ont d’abord choisi tout ce qu’ils aimaient, ce qui est un bon début, car l’amour a la fréquence la plus élevée, n’est-ce pas?

Wes, par exemple, était super avec la déconstruction de la couture alors il a pris un Nicolas Ghesquiere plus âgé pour le manteau Balenciaga et beaucoup de mes pièces de chemise, Georgia qui utilise le trompe-l’œil pour dessiner des articles est tombée amoureuse de mon manteau Céline et c’était parfait pour son oeuvre. Catherine qui utilise du tulle et des drapés a été attirée par une robe Chloé en velours, première pièce sur laquelle elle a travaillé. Tout est venu tout naturellement vraiment.

Avez-vous déjà eu du mal à canaliser votre spiritualité avec votre carrière dans la mode?

J’en suis venu à reconnaître que ma spiritualité est ce qui a mené ma carrière dans la mode depuis le début. Je l’ai utilisé dans tout ce que j’ai fait. Peut-être sans trouver les mots exactement mais je me suis toujours mis à parler d’intuition! J’ai passé ma carrière à prédire des choses, à regarder vers l’avenir, à ressentir des choses et à vouloir transmettre ce sentiment aux autres. Cela n’a pas été difficile du tout, bien au contraire, c’est ce par quoi je vis et travaille.

Quels sont vos meilleurs conseils pour quelqu’un qui n’a jamais rien recyclé auparavant mais qui se sent inspiré?

Ne vous accrochez pas à des choses, laissez-les aller! Si vous n’aimez pas quelque chose ou n’en avez pas besoin, faites quelque chose de mieux avec. Même donner des pièces à quelqu’un qui les chérira davantage est un processus tellement merveilleux. Répandez la bonté que je dis.

Avez-vous une pièce préférée de la collection? Si oui, qu’est-ce que c’est et pourquoi?

Ah, dur … Je veux acheter la robe-tablier Balenciaga que Tim a transformé en tablier de jardinage et arrosoir. C’est génial et ça me fait rire.

Qu’espérez-vous que les étudiants ont retenu de votre collaboration que vous auriez aimé savoir au début de votre carrière dans la mode?

Je pense que nous nous sommes tous amusés, je voulais les aider à croire en ce qu’ils font, qui ils sont. Selfridges à bord a été un énorme buzz pour nous tous. Ils ne s’attendaient jamais à avoir des pièces qu’ils fabriquent dans cet atelier. Je pense que cela résume peut-être la grande différence par rapport à mes débuts dans l’industrie. Un magasin comme Selfridges, un détaillant qui, selon vous, ne consiste qu’à faire des marges pour entreprendre ce projet caritatif et à reverser tous les profits aux étudiants car ils pensaient que c’était le bon message pour le moment.

Un conseil à donner aux étudiants en mode débutant aujourd’hui?

Concentrez-vous sur ce qui vous fait vous sentir bien. C’est aussi simple que ça. Le travail, les gens, les environnements dans lesquels vous vous entourez. Ce sentiment agréable sera bon pour vous, il guérit et c’est énergique. Tout est.

Les prix commencent à partir de 150 £. Rechargex7 sera lancé en exclusivité chez Selfridges le vendredi.