La saison 3 de Yellowstone s’est terminée en août et a laissé les fans aspirer à plus d’épisodes de la série Paramount. La finale était un cliffhanger explosif qui a créé une multitude de questions sur les personnages principaux et sur leur retour. Les fans ont encore beaucoup de temps à attendre le début de la saison 4, mais ils expriment déjà des théories sur plusieurs scénarios importants. Plus précisément, beaucoup proclament que Rip (Cole Hauser) pourrait se lancer dans un déchaînement meurtrier pour lancer la liste des épisodes.

Avec tant d’inconnus, il est important de se concentrer sur certaines des informations connues. Par exemple, la production a commencé au milieu de la pandémie COVID-19 alors que les acteurs et l’équipe suivaient les directives du CDC. Les acteurs se sont rendus au Montana et ont filmé des scènes – bien que certains aient dit qu’ils l’avaient fait par vagues afin d’éviter trop de monde sur le plateau. Hauser et d’autres acteurs ont ensuite fourni des mises à jour sur leur présence sur le plateau et la fin du tournage. Voici ce que nous savons de la saison 4.

John Dutton

La fin de la saison 3 mettait en vedette John Dutton (Kevin Costner) assis sur le bord de la route après avoir subi de multiples blessures par balle. L’épisode s’est terminé sans révéler si le patriarche de la famille a survécu. Costner refuse non plus de gâcher quoi que ce soit. Parlant avec ET Canada, Costner a déclaré qu’il “ne peut rien dire” sur la série ou l’avenir de son personnage. Il a simplement dit qu ‘”il y a une fin que vous allez voir, j’espère qu’elle est puissante pour vous”.

prevnext

Retour des mains du ranch

Alors que de nombreux personnages principaux font face à un destin inconnu après la finale de la saison 3, plusieurs co-stars sont destinées à revenir. Les mains du ranch jouées par Ian Bohen, Denim Richards, Forrie J. Smith, Jen Landon, Ethan Lee et Jake Ream auront toutes des scènes dans la quatrième saison. Hauser a publié une photo sur Instagram montrant le groupe ensemble, assis au sommet de leurs chevaux respectifs. Cependant, Jimmy (Jefferson White) était porté disparu.

prevnext

Le retour de Jimmy

À l’approche de la saison 4, il existe un consensus parmi les fans sur le fait que Jefferson White reviendra – bien qu’il puisse atterrir à nouveau à l’hôpital. La main bien-aimée du ranch a montré une capacité à rester sur un cheval de tronçonnage au début de la première saison. Cette compétence a conduit à un amour du rodéo et à une victoire dans une compétition locale. Cependant, Jimmy était resté à l’écart des chevaux après un accident effrayant et une promesse à John qu’il ne participerait plus aux rodéos. Suite à une conversation avec sa petite amie Mia, Jimmy a décidé de réessayer.

Bien que Jimmy ne se soit pas réveillé après avoir percuté le sol lors de la finale, il est très peu probable qu’il soit mort. Il est apparu pour la première fois lors de l’épisode pilote et est rapidement devenu un personnage préféré des fans. Parmi les “Bunkhouse Boys”, Jimmy est le plus populaire et possède le scénario le plus ancien.

prevnext

Rip a quitté l’ensemble

Hauser a fourni une révélation majeure aux fans à la mi-novembre en publiant une simple photo sur Instagram. Il a montré un scénario assis sur une table portant le titre d’un prochain film, Panama. Hauser a expliqué dans la légende qu’il avait fini de travailler sur Yellowstone. Il a sauté dans un avion et s’est rendu à Porto Rico pour rencontrer Mel Gibson et une distribution entièrement différente. Quelques jours auparavant, Ian Bohen et Denim Richards avaient révélé qu’ils avaient bouclé la production sur leurs personnages respectifs.

prevnext

Wes Bentley

La fin de la saison 3 a créé plusieurs questions sur Jamie Dutton (Wes Bentley) et s’il se transformait en un personnage diabolique. Il a dit à Rip à la fin de la saison que la main du ranch devait cesser de l’appeler dans une conversation qui a eu lieu après une tentative d’assassinat coordonnée sur les autres membres de la famille Dutton. Bentley jouera évidemment un rôle majeur pendant la saison 4, et le compte Instagram de Yellowstone laisse entendre qu’il pourrait être plus un méchant.

prevnext

Rip Evolves

Un facteur clé qui jouera un rôle dans la saison 4 de Yellowstone est la croissance continue de Rip. Le bras droit de John Dutton a évolué au cours de la saison 3, tombant amoureux et acceptant le bonheur. Il a fait de grands progrès et est passé du personnage qui emmène les gens à la gare à celui qui est plus disposé à donner une seconde chance. Maintenant, Hauser promet encore plus.

«J’ai eu l’occasion avec Rip de pouvoir, vous savez, le voir grandir et parler à Taylor [Sheridan] à ce sujet, et la croissance du personnage au fil des ans », a déclaré Hauser lors d’une interview pour le numéro de PEOPLE’s Sexiest Man Alive.« Dans la saison 4 à venir, c’est plus de voir Rip évoluer.

prevnext

Dose lourde des hôpitaux

Avec autant de personnes confrontées à un destin incertain après la finale de la saison 3, il y a des questions sur qui a vécu et qui est mort. Paramount Network n’a pas fourni ces réponses, mais IMDB a ajouté des informations importantes. Selon la liste des acteurs du premier épisode de la saison 4, il y aura des scènes dans un hôpital. Christopher Goodman joue un médecin tandis que Mike D. Harris joue un visiteur de l’hôpital. Il y a quatre personnages qui pourraient être à l’hôpital – John, Kayce, Beth et Jimmy – après la finale explosive de la saison 3.

prevnext

Ryan Bingham est de retour

L’auteur-compositeur-interprète Ryan Bingham, l’homme qui incarne Walker, est apparu à l’origine au cours de la première saison. Il est resté quelques épisodes, se cognant régulièrement la tête avec Rip, avant de disparaître pour éviter la mort. Cependant, il a fait un retour surprenant à la fin de la saison 3 et a participé à une scène assez horrible.

S’adressant à PopCulture.com dans une interview exclusive en septembre, Bingham a confirmé qu’il retournerait au ranch Dutton dans la saison 4. Il n’était pas encore sur le plateau avec Richards et certains des autres acteurs au moment de l’interview en raison de l’attente pour l’appel à se diriger vers le Montana. Il a ensuite posté des photos et des vidéos qui le montraient chanter et jouer de la guitare tout en portant le chapeau emblématique de Walker.

prev