Yelp prévoit d’alerter les utilisateurs lorsqu’une entreprise sur sa plateforme a été accusée de comportement raciste, a annoncé la société dans un article de blog. Lorsqu’une personne associée à une entreprise est accusée ou est la cible d’un comportement raciste, Yelp applique son alerte d’attention du grand public. Mais s’il existe des «preuves incontestables d’actions racistes flagrantes» de la part d’un propriétaire d’entreprise ou d’employés, comme l’utilisation de symboles ou d’insultes racistes, Yelp appliquera une «alerte d’entreprise accusée de comportement raciste» et établira un lien vers une source d’informations crédible pour fournir aux utilisateurs plus d’informations information.

Image: Yelp

«Alors que le pays prend en compte les problèmes de racisme systémique, nous avons constaté au cours des derniers mois qu’il est clairement nécessaire d’avertir les consommateurs des entreprises associées à des actions flagrantes et racistes pour aider les gens à prendre des décisions de dépenses plus éclairées», Noorie Malik , A écrit le vice-président des opérations utilisateurs de Yelp dans le billet de blog.

On ne sait pas exactement ce qui sera exactement qualifié de «comportement raciste» dans le système d’alerte mis à jour, mais cela continue l’alignement de Yelp avec le mouvement Black Lives Matter. La société a mis en place des alertes à l’attention du public à la suite de ce qu’elle a déclaré être une augmentation de l’activisme social autour du mouvement Black Lives Matter. Les alertes d’attention du public permettent aux clients de savoir pourquoi une entreprise peut avoir plus que le nombre habituel d’avis en raison d’une attention accrue dans les médias.

Entre le 26 mai et le 30 septembre, Yelp affirme avoir placé plus de 450 alertes d’attention du public sur les pages d’entreprises accusées ou ciblées par des comportements racistes liés au mouvement Black Lives Matter.

En juin, Yelp a lancé un nouvel outil pour permettre aux entreprises de la plate-forme de s’identifier comme appartenant à des Noirs. Yelp dit avoir vu une augmentation de 617% des avis mentionnant des entreprises appartenant à des Noirs entre l’été 2019 et l’été 2020.

Et plus tôt cette année, la société a publié son premier rapport sur les alertes aux consommateurs, qui montrait qu’elle avait fermé 550 comptes associés à un groupe générant de faux avis et mis plus de 300 alertes sur des pages où les propriétaires d’entreprise étaient censés encourager ou payer pour les avis.