Yoko Ono parle de John Lennon et révèle son plus grand secret

Yoko Ono et John Lennon Ils ont formé un couple emblématique qui a marqué l’époque des Beatles, l’épouse de la légende de la musique a révélé que Lennon avait un énorme secret et que cela avait à voir avec une face très cachée du chanteur.

Le célèbre Britannique et Yoko Ono ont été désignés comme libéraux et leur intimité a expiré au maximum; Cependant, la femme assure que John Lennon était réprimé par la société et qu’il ne s’est pas vraiment exprimé comme il l’aurait souhaité.

Selon Ono, son mari était bisexuel @ l et la légende ne l’a pas exprimé ou n’a pas développé de relation avec quelqu’un de son propre sexe en raison des limites que la société impose aux pensées des gens.

Yoko Ono a partagé qu’elle et John Lennon en avaient parlé et qu’il lui avait fait remarquer que tout le monde devrait être bisexuel, mais ce sont les stéréotypes qui limitent tout le monde à le faire librement.

John et moi avons eu une excellente discussion à ce sujet, disant essentiellement que nous devrions tous être bisexuels. Et que nous étions dans une sorte de situation de penser que nous ne sommes pas à cause de la société. Que nous cachions l’autre partie de nous-mêmes, ce qui est moins acceptable.

Le célèbre a souligné dans une interview que si John Lennon n’était pas avec un homme, c’était uniquement parce qu’il n’en trouvait pas assez attirant car elle et lui cherchaient la beauté et c’était quelque chose de très important dans leur vie.

L’année où il a été assassiné, il m’a dit: «J’aurais pu le faire avec un homme, mais je ne pouvais pas parce que je n’ai jamais trouvé quelqu’un d’aussi attirant. Nous étions passionnés par la beauté, a avoué Yoko Ono.

La figure emblématique qui a été signalée comme la cause de la Beatles Ils viendront à terme évoqué la possibilité que son mari ait eu une relation avec Brian Epstein, manager du groupe britannique. Selon Yoko, elle est sûre qu’Eistein a essayé quelque chose avec John Lennon, mais elle est sûre que rien ne s’est passé, ceci parce que la star était très inhibée.

L’histoire qu’ils m’ont racontée était très explicite et, d’après ce que je pense, ils n’ont pas eu de relations sexuelles. Je suis sûr que Brian Epstein a fait un geste, mais John ne voulait tout simplement pas. Je pense qu’il avait envie de coucher avec un autre homme, mais il était très inhibé.

Elle a également parlé de la personne qui lui a enlevé un être cher et fait remarquer qu’elle a peur de la possibilité qu’elle se libère. Yoko Ono il sait que Chapman n’est pas désolé d’avoir pris la vie du célèbre sous-marin Yelow et qu’il ne le voit pas comme une mauvaise chose; d’où sa peur, qu’il pourrait tenter contre elle.

Si cela s’est produit une fois, cela peut se reproduire. Que ce soit moi, Sean ou n’importe qui. Je fais très attention quand je quitte ma maison, d’autant plus que Chapman ne pense pas que ce qu’il a fait était mal. Il est fou, a-t-il avoué au journal The Daily Beast

Le départ de John Lennon a été causé par Chapman le 8 décembre 1980, il y a 40 ans! et ses disciples continuent de se souvenir de lui comme si c’était hier qu’un jeune Beatle a brillé sur scène.

Il existe de nombreuses théories sur le départ de John Lennon, même ceux qui assurent que Yoko Ono elle-même pourrait être impliquée dans sa planification. D’autres soulignent qu’il y avait beaucoup de gens derrière Chapman, qui était payé pour mener à bien l’événement en se faisant passer pour un fan du chanteur.

Selon la version officielle, Chapman a attendu Lennon devant sa maison, où il a d’abord demandé un autographe puis est apparu à nouveau, mais cette fois pour l’envoyer dans l’au-delà.