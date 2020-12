La veuve de John Lennon, Yoko Ono, a profité du 40e anniversaire du meurtre du légendaire musicien mardi pour appeler à un plus grand contrôle des armes à feu.

“La mort d’un être cher est une expérience qui laisse une empreinte forte”, a tweeté l’artiste de 87 ans, qui vit toujours dans le Dakota Building à Manhattan, aux portes de laquelle Lennon a été abattu.

«Après 40 ans, Sean, Julian et moi nous manquons toujours. «Imaginez tous les gens vivant en paix», a-t-il ajouté, citant la chanson de 1971 qu’il a co-écrite avec Lennon et qui est devenue le single le plus vendu de sa carrière solo. de l’ex Beatle.

Ono, qui a été témoin du meurtre de son mari à une courte distance, a également publié une photo des lunettes brisées et ensanglantées de Lennon, avec la légende: «Plus de 1 436 000 personnes ont été tuées par arme à feu aux États-Unis depuis John Lennon a été tué par balle le 8 décembre 1980. “

À 40 ans, Lennon était revenu à l’écriture de chansons – après une interruption de cinq ans pour élever son jeune fils Sean – avant d’être tué.

Le couple rentrait dans leur appartement du célèbre Dakota Building en face de Central Park lorsque Mark David Chapman, un fan dérangé des Beatles, a tiré sur Lennon.

“Dites-moi que ce n’est pas vrai!” Lança Yoko Ono, horrifiée.

Après le meurtre, Ono s’est mis à préserver la mémoire de Lennon, finançant la construction du mémorial des Strawberry Fields à New York, un lieu de pèlerinage pour les anciens partisans des Beatles du monde entier.

En milieu de matinée mardi, un sanctuaire avec des fleurs, des photos et un petit arbre était déjà perché sur la mosaïque «Imagine» située dans le mémorial de Central Park.

Dans son tweet pour commémorer la mort de son mari, Ono a inclus plusieurs hashtags, notamment #guncontrol (contrôle des armes à feu) et #end gun violence (mettre fin à la violence armée).

Il a également publié le hashtag de la National Rifle Association (NRA), la puissante organisation qui préconise depuis des décennies d’éliminer les contrôles sur la possession d’armes à feu.

Julian, le fils aîné de Lennon, 57 ans, a rendu hommage à son père en mettant en ligne une photo sur Twitter avec le message «As Time Goes By…» (As Time Goes By, chanson du film Casablanca).