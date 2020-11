Oui

Le groupe oox Net-a-Porter a nommé Geoffroy Lefebvre pour diriger le détaillant de luxe en ligne à partir de janvier 2021.

L’activité de commerce électronique, qui vend des produits d’entreprises de mode telles que Burberry, Jimmy Choo et The Vampire’s Wife, a déclaré Lefebvre, actuellement directeur de la distribution numérique du groupe à Richemont, deviendra son directeur général à partir du 4 janvier.

La mise à jour intervient après qu’il est apparu en mars que le patron Federico Marchetti quitterait son poste l’année prochaine.

L’entrepreneur Marchetti a fondé la société italienne Yoox en 2000 et a fusionné avec Net-a-Porter en 2015. Aujourd’hui, la société fait partie du groupe de la société mère Cartier Richemont.

Marchetti restera président de Yoox Net-a-Porter pour assurer une transition réussie.

Johann Rupert, président de Richemont, a déclaré: «Je tiens à remercier Federico pour sa passion implacable, son énergie et sa volonté de façonner le plus grand acteur de la distribution sélective de luxe. Il a conçu et livré la vision qui prévaut depuis 2000 et en a inspiré tant. Je souhaite à Federico tout le meilleur pour sa future carrière. Et je suis heureux de vous présenter Geoffroy, qui pilote l’expansion du commerce électronique de Richemont depuis deux ans après plusieurs autres postes de direction au sein de la froupe.

Marchetti a déclaré: “Dans le cadre du plan de succession communiqué début 2020, je suis ravi de passer le relais à Geoffroy Lefebvre. Nous avons travaillé ensemble ces derniers temps et il maîtrise parfaitement notre modèle d’affaires. En notre 20e anniversaire, c’est un moment opportun pour relancer la main et j’ai hâte de travailler avec lui en tant que président pendant la période de transition.

Le détaillant de luxe compte quelque 4,3 millions de clients actifs à forte dépense dans 180 pays.