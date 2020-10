HISTOIRES CONNEXES

On dirait que les banlieues ne seront pas aussi ennuyeuses que Joe et Love le craignaient.

Netflix a annoncé jeudi que Shalita Grant (NCIS: New Orleans, Search Party) et Travis Van Winkle (The Last Ship) rejoignent le casting de la troisième saison à venir de YOU en tant que duo loufoque qui prend un goût curieux pour Penn Badgley et Victoria Les personnages de Pedretti.

Grant jouera Sherry, “une maman-fluencière” qui semble terre à terre, mais qui est en fait une fille méchante qui prétend seulement accueillir Love dans son cercle social. ” Pendant ce temps, Van Winkle jouera Cary, un homme riche qui «invite Joe dans son cercle intime».

Découvrez l’annonce complète de Netflix ci-dessous:

Du sang frais vous rejoint Saison 3: Shalita Grant jouera Sherry, une “maman-fluencière” qui semble terre à terre, mais qui est en fait une fille méchante qui prétend seulement accueillir Love dans son cercle social. Travis VanWinkle jouera le riche Cary, qui invite Joe dans son cercle restreint pic.twitter.com/Js70prlmZv – File d’attente Netflix (@netflixqueue) 15 octobre 2020

S’adressant à TVLine sur l’état de la relation entre Joe et Love, Badgley déclare: «Ce ne sont pas des âmes sœurs. Il a peur d’elle à la fin [of Season 2]. Fondamentalement, il est mis en place pour la saison 3 de manière à ce qu’ils soient le plus grand ennemi l’un de l’autre.

Quant à l’autre grande tournure de la saison 2 – cet amour est enceinte du bébé de Joe! – Badgley n’a pas confiance en l’avenir de son personnage en tant que père de qualité. «At-il cela en lui, en ce sens qu’il est un être humain? C’est possible? Bien sûr », dit-il à TVLine. «Et s’il y a quelque chose qui peut changer une personne, c’est la parentalité. Mais je ne sais pas si Joe peut ou doit changer. Je ne sais certainement pas s’il changera.

La saison 3 de YOU devrait sortir en 2021. Quels sont vos espoirs et vos prédictions? Déposez-les tous dans un commentaire ci-dessous.