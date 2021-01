T

voici une crise croissante de la santé mentale chez les jeunes à la suite de la pandémie de Covid-19. Pour lutter contre cela, l’Evening Standard a lancé une nouvelle campagne – Young London SOS – avec l’association caritative Place2Be.

Que faisons-nous?

Nous avons lancé une initiative appelée Young London SOS pour faire face à la crise croissante de la santé mentale des enfants et des adolescents en raison de la pandémie et pour collecter des fonds pour notre partenaire d’appel.

Qui sont nos partenaires?

L’organisme de bienfaisance Place2Be, le premier fournisseur britannique de services de santé mentale dans les écoles, qui fournit un soutien à l’intervention précoce et une formation spécialisée. Au cours de l’année écoulée, ils ont travaillé avec 700 écoles, dont 150 écoles primaires et secondaires à Londres. Leur patronne est la duchesse de Cambridge et leur approche scolaire globale garantit que les élèves, les enseignants et les parents reçoivent tous un soutien, créant un environnement sain pour l’apprentissage.

Pourquoi fait-on ça?

Selon le Center for Mental Health, pas moins de 500 000 enfants auparavant en bonne santé auront besoin d’un soutien en santé mentale cette année en raison de la pandémie. Cela s’ajoute à une crise déjà croissante avec un enfant sur six souffrant de troubles mentaux graves selon le NHS, contre un sur neuf, et les directeurs rapportent la situation comme «la pire qu’elle ait été».

Qu’achètera votre argent?

33 000 £ pourraient mettre une équipe Place2Be dans une école supplémentaire dans un quartier défavorisé de Londres ou avec une proportion d’élèves au-dessus de la moyenne bénéficiant de repas scolaires gratuits. Chaque école partenaire de Place2Be reçoit un professionnel qualifié qui gère son service, qui comprend: une consultation individuelle hebdomadaire pour les élèves ayant les besoins les plus urgents ou complexes; un service de référence Place2Talk à l’heure du déjeuner auquel tout enfant de l’école peut avoir accès; travail de groupe; formation des enseignants; soutien aux parents. En moyenne, 33% des élèves – 200 dans une école de 600 – accèdent à leurs services.

Comment fonctionnent-ils en lock-out?

Place2Be a réalisé 35 000 sessions à distance entre mars et septembre et a de nouveau fait pivoter ce verrouillage pour fournir un service mixte de soutien en face à face et virtuel pour les enfants. Ils offrent le même mélange de soutien en personne ou virtuel aux parents.

Comment une école peut-elle postuler?

