T

Le Evening Standard lance aujourd’hui une nouvelle campagne – Young London SOS – pour faire face à la crise croissante de la santé mentale chez les jeunes à la suite de la pandémie.

Notre enquête spéciale a révélé l’ampleur alarmante de la situation avec 500000 enfants et adolescents qui n’avaient pas de problèmes de santé mentale avant Covid-19 ayant besoin de soutien en 2021, en plus de celui sur six déjà identifié par le NHS.

Les chefs d’établissement disent que «c’est le pire que ça ait été et ça empire» et ont appelé les ministres à agir d’urgence, mais ils ont été déçus par la réponse du gouvernement. C’est pourquoi nous nous sommes associés à Place2Be, le premier fournisseur britannique de services de santé mentale en milieu scolaire.

L’organisation caritative travaille dans 150 écoles primaires et secondaires de Londres, mais son objectif est de doubler le nombre d’élèves qu’elle atteint d’ici 2025 et – étant donné l’urgence de la situation – nous voulons dynamiser cet effort.

Il en coûte 33000 £ pour mettre une équipe d’experts et de conseillers Place2Be dans une école supplémentaire pendant un an, engageant directement, en moyenne, un tiers des élèves, ainsi que les enseignants et les parents, et faisant de la santé mentale une priorité en leur approche «école entière».

Nous appelons nos lecteurs, ainsi que les entreprises et les fondations caritatives, à donner. Chaque 100 £ que vous donnez pourrait offrir un service scolaire complet à un enfant vulnérable pendant un an.

()

Pour lancer notre appel, nous avons obtenu une subvention de 33 000 £ en principe de la dotation du Evening Standard Dispossessed Fund.

La moitié des personnes qui développent des problèmes de santé mentale ressentent d’abord les symptômes à 14 ans, et les experts estiment qu’une intervention précoce est essentielle.

C’est une tragédie que tant d’adolescents ressentent qu’ils doivent vivre seuls des sentiments d’anxiété et de dépression ou d’automutilation, alors que de l’aide pourrait être à portée de main.

Donnons aux jeunes le soutien dont ils ont besoin. Il est temps d’agir.

Faites un don aujourd’hui

Vous pouvez soutenir la campagne Young London SOS en faisant un don à Place2Be ICI

en relation