Âgé de 14 ans, Kai se sentait tout bouleversé après qu’une succession d’événements a secoué sa vie. À la veille du verrouillage en mars dernier, il rentrait chez lui lorsqu’un groupe de jeunes a tenté de lui voler son vélo et l’a menacé, le laissant «trop effrayé pour sortir».

Puis vint la mort de sa grand-mère et de son jeune cousin, non de Covid, mais la pandémie l’a empêché de dire au revoir à deux personnes qui avaient été «très proches».

«Les morts dans ma famille et toutes les personnes mourant de Covid tout autour m’ont fait me sentir très déprimé», a-t-il déclaré. «J’étais furieux de l’agression et je ne me sentais pas moi-même, mais j’ai tout gardé en bouteille et à l’école, j’ai commencé à me battre.

«Il y avait cet enfant qui n’écoutait pas quand je lui ai dit de rester loin de moi, alors je suis allé le chercher et je l’ai jeté par-dessus un bureau et je me suis fait expulser de la classe. À la maison, j’ai commencé à me disputer et à crier après ma mère, ce qui m’a bouleversé, car nous sommes proches.

Kai, un enfant unique vivant à Tower Hamlets, n’avait jamais eu de problèmes de santé mentale avant la pandémie et ses pensées de plus en plus sombres ont commencé à lui faire peur.

«Les choses ont tourné en spirale lorsque j’ai commencé à perdre des amis», dit-il. «Les parents d’un de mes meilleurs amis lui ont dit qu’il ne me reparlerait plus parce qu’apparemment j’étais une ‘personne violente et agressive’. C’était extrêmement bouleversant. Vous ne pouvez pas en supporter plus avant d’exploser. »

Heureusement, l’aide était à portée de main. «Ma mère a appelé l’école et m’a demandé si je pouvais voir quelqu’un et ils se sont arrangés pour que je voie Laura», dit-il.

«La première session, j’étais sceptique, mais après cela, c’était comme avoir un ami à qui parler chaque semaine. Cela m’a vraiment aidé à parler de tout. Je n’ai plus peur de quitter ma maison et je ne me suis plus battu depuis. J’ai appris plus de maîtrise de moi et de ne pas avoir de rancune. Laura m’a également aidé à gérer mon chagrin et je me sens plus léger.

Laura travaille pour Place2Be, le principal fournisseur britannique de services de santé mentale dans les écoles, et elle est l’une des centaines de conseillers qui sont déployés par l’organisation caritative dans 150 écoles primaires et secondaires de Londres – et qui aident des milliers d’enfants vulnérables comme Kai.

Aujourd’hui, l’Evening Standard lance une nouvelle campagne – Young London SOS – dans laquelle nous nous sommes associés à Place2Be pour lutter contre la crise de santé mentale dévastatrice à laquelle sont confrontés les jeunes à la suite de la pandémie.

Nous appelons les lecteurs, les entreprises et les philanthropes à faire un don généreux afin que nous puissions les aider à atteindre plus d’écoles et plus d’élèves vulnérables à travers la capitale.

Il fait suite à notre enquête spéciale qui a révélé que 500000 enfants et adolescents supplémentaires qui n’avaient pas de problèmes de santé mentale pouvant être diagnostiqués avant Covid-19 auront besoin de soutien cette année, et que même avant la crise, seuls 25% des jeunes ayant de graves problèmes de santé mentale obtenir les soins dont ils ont besoin sur le NHS.

L’organisme de bienfaisance fournit des conseils individuels hebdomadaires aux élèves vulnérables, un service de référence à l’heure du déjeuner auquel tout élève peut accéder, un travail de groupe, une formation pour les enseignants et un soutien aux parents.

Un conseiller aidant un étudiant à la Kensington Aldridge Academy

Il en coûte environ 33000 £ par an pour mettre une équipe Place2Be dans une nouvelle école afin de proposer cette approche «à l’échelle de l’école» et les résultats sont impressionnants: plus de 80% des élèves ont constaté une amélioration de leur bien-être en un contre un et trois les quartiers se portent mieux dans les amitiés et à la maison.

Catherine Roche, directrice générale de Place2Be, a déclaré: «Nous pensons qu’aucun enfant ne devrait affronter seul des problèmes de santé mentale. Nous voyions déjà une augmentation des problèmes avant la pandémie et l’isolement qui en a résulté, la perturbation des routines et les craintes concernant l’avenir ont tous eu un impact néfaste sur certains enfants.

«Nous avons vu qu’avec du soutien, les jeunes peuvent acquérir de saines capacités d’adaptation et continuer à survivre et à s’épanouir même dans les circonstances les plus difficiles. La campagne Young London SOS nous aidera à atteindre plus d’enfants et plus d’écoles et nous sommes extrêmement reconnaissants aux lecteurs du Evening Standard pour leur soutien.

Les directeurs qui utilisent déjà Place2Be ont parlé de l’impact positif.

David Benson, directeur de la Kensington Aldridge Academy, l’école secondaire située sous la tour de Grenfell, a déclaré: «Grâce à Grenfell, nous avons appris l’importance de renforcer la résilience.

«Nous bénéficions du soutien étendu de Place2Be et travaillons main dans la main avec eux. Les enfants vulnérables doivent être identifiés rapidement et bénéficier d’un soutien.

«Environ 15% de nos enfants – et la même proportion du personnel – consultent un conseiller de Place2Be à un moment donné. C’est un soutien à plus de 100 de nos enfants les plus vulnérables. Je ne sais pas comment nous nous débrouillerions sans eux.

Emilie Haston, directrice de l’école primaire Goldfinch

Emilie Haston, directrice de l’école primaire Goldfinch à Wandsworth, a déclaré: «Les enseignants ont une énorme charge de travail et ne sont ni thérapeutes ni professionnels de la santé mentale, donc avoir Place2Be dans notre école est inestimable.

«Ils fournissent un chef de projet scolaire qui coordonne plusieurs conseillers qui voient des enfants vulnérables chaque semaine pendant environ neuf mois. Ils offrent également des sessions Place2Talk informelles à l’heure du déjeuner, qui sont extrêmement sur-souscrites. Cela rehausse le profil de la santé mentale dans toute l’école. Sans eux, je serais totalement privé.

Les chefs de projet et les conseillers scolaires de Place2Be ont expliqué au Standard comment la santé mentale peut avoir un impact sur n’importe qui, des mécontents aux élèves de niveau A.

Soutien: élèves de l’école primaire Goldfinch à Streatham

Lorraine (ce n’est pas son vrai nom), qui travaille pour Place2Be dans une école secondaire avec plus de 2000 élèves dans l’est de Londres, a déclaré: «La pandémie a généré trois volets de réponses en matière de santé mentale: anxiété accrue, mauvaise humeur et problèmes de deuil. Dans certains cas, cela ajoute une couche à un ouragan préexistant de problèmes de santé mentale, dans d’autres cas, cela a précipité des enfants qui n’avaient jamais eu de problèmes dans une mer agitée.

Lorraine a raconté l’histoire d’une ambitieuse jeune fille de 16 ans qui s’attendait à être honnête et qui est venue à une session d’accueil de Place2Talk en octobre parce qu’elle était anxieuse pour son avenir.

«Nous avons vite compris que ses problèmes étaient plus profonds et qu’elle avait besoin d’un soutien hebdomadaire individuel», a déclaré Lorraine. «Elle était rapidement passée de l’anxiété à la dépression et avait commencé à poser des questions existentielles sur le point de la vie et à exprimer des pensées suicidaires.

Lorraine a ajouté: «Il est toujours pénible d’entendre un adolescent parler de la façon dont sa joie de vivre a diminué à un point tel qu’il ne veut pas être en vie.

En chiffres

150 nombre d’écoles londoniennes P2B dans

4 795 les élèves ont bénéficié de conseils hebdomadaires individuels par le personnel de P2B à Londres l’année dernière

30 000 élèves aidés via des séances de conseil ponctuelles Place2Talk l’année dernière

Après une consultation individuelle avec Place2Be:

81% des élèves ayant le niveau de besoin le plus élevé montrent une amélioration de leur bien-être

75% montrer une amélioration des amitiés

Heureusement, elle va mieux maintenant. «Le conseil a aidé et nous avons activé des services autour d’elle et amené ses parents à bord et bien qu’elle soit un travail en cours, elle n’est plus suicidaire. Parfois, simplement parler dans un espace sûr et nommer cette chose horrible vous permet de commencer à vous en sortir.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait été conseillée pour Place2Be, Lorraine, 30 ans, a déclaré: «Ma mère est décédée quand j’avais 13 ans, alors je sais ce que c’est que de vivre quelque chose à l’adolescence.

«Pour chaque jeune qui me dit qu’il souffre et qu’il a du mal à trouver une issue, je peux voir la lumière brillante en lui – et j’espère que je pourrai les aider à le voir aussi.»

