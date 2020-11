Oui

oung’s a rapporté aujourd’hui une forte perte après ce que le patron du groupe de pub londonien a qualifié de “l’année la plus horrible” de ses 189 ans d’histoire.

La société a déclaré avoir subi une perte avant impôts de 19,2 millions de livres sterling pour le semestre se terminant le 28 septembre, contre 26,6 millions de livres sterling de bénéfices avant impôts constatés au cours de la même période en 2019.

Young a également révélé qu’il s’attend à une consommation de trésorerie comprise entre 4 et 5 millions de livres sterling au cours du mois de verrouillage, et a déclaré dans son rapport semestriel que les perspectives pour décembre sont “loin d’être certaines”.

Il ne verse pas de dividende pour la période.

(

Le groupe de pub a fermé tous ses sites pour le nouveau verrouillage

/ Young’s)

Mais le PDG Patrick Dardis a déclaré au Standard qu’il pensait que la mise à jour du vaccin Pfizer “changera la donne” et il est confiant dans les perspectives de Young.

Il a déclaré que le groupe avait déjà commencé à réinvestir dans son patrimoine et a mis en évidence les installations bancaires de la société de 285 millions de livres sterling et 160 millions de livres sterling à la suite d’une augmentation de trésorerie cet été.

La société a déclaré avoir vu les clients “affluer” et que le commerce dans ses pubs gérés représentait en moyenne 73% des niveaux normaux jusqu’à la fermeture le 5 novembre malgré le système de hiérarchisation – avec une croissance comparable à celle de ses sites ruraux et côtiers.

Il a déclaré: «Nous sommes nés à Londres en 1831. C’est certainement l’année la plus horrible de cette histoire, mais nous en sortirons et nous en sortirons plus informés, et nous sommes certainement très confiants d’avoir les fonds en place pour y arriver.

La chancelière prolonge le programme de congés jusqu’en mars 2021

“Nous voyons un avenir très prometteur. Nous pensons que le gâteau restera de la même taille, mais il y aura moins de gens qui s’en régaleront … donc je pense que les entreprises qui le traverseront auront probablement de bons moments à espérer. . “

Le patron du pub a appelé le gouvernement à faire preuve de “plus de confiance” dans le secteur de l’hôtellerie, a déclaré qu’il était impératif que Londres soit replacée au niveau 1 après le verrouillage, avec le couvre-feu de 22 heures supprimé.

Il a déclaré: «Nous sommes passés par un deuxième lock-out qui paralyse l’économie et il a sans aucun doute mis Londres à genoux.

en relation

“Ce que nous voulons d’eux [Government] maintenant, après le deuxième verrouillage, c’est que le secteur de l’hôtellerie ouvrira sans équivoque le 3 décembre, la suppression du couvre-feu de 22 heures, car c’est un non-sens et n’a pas de sens, et de ramener chaque zone – et en particulier Londres – au minimum de Niveau 1.

“Parce qu’à quoi ça sert dans un lock-out de quatre semaines si nous allons simplement retourner là où nous étions?”

Plus tôt ce mois-ci, Young’s a annoncé qu’il préparait une nouvelle vague de suppressions d’emplois. La société avait déclaré en octobre qu’elle licencierait 500 de ses 4200 employés après le couvre-feu de 22 heures et que le resserrement des restrictions sur les lieux d’accueil avait entraîné une baisse des ventes.