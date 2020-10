YouTube annonce un nouveau documentaire sur Justin Bieber, chapitre suivant | Réforme

La plateforme Youtube a fait une annonce qui a assez surpris les internautes, en présentant la bande-annonce officielle de son nouveau documentaire: Justin Bieber: Chapitre suivant, un nouveau documentaire du chanteur canadien.

Sans aucun doute Justin Bieber Il est l’un des artistes les plus influents de sa génération et bien sûr de la dernière décennie.Il aura maintenant un nouveau documentaire sur YouTube Originals qui s’intitulera Next Chapter et sera le deuxième produit par le service de streaming.

Après le succès de la série documentaire Seasons pour YouTube Originals, Justin s’associe à nouveau à la plateforme de divertissement numérique pour montrer un nouveau chapitre de sa vie.

Tout au long de sa carrière artistique, nous avons vu de nombreux étapes de Justin Bieber, depuis le début en téléchargeant des couvertures sur la plateforme YouTube, sa renommée et son succès qui ont réussi à être mondial, nous l’avons vu réussir sur scène, nous avons appris sa vie amoureuse, sa relation ratée avec la chanteuse Selena Gomez, nous l’avons vu à son pire moments, loin de la musique et même avec des problèmes de dépendance.

Pourtant, aujourd’hui, tout est très différent dans la vie du chanteur, puisqu’il vit le meilleur moment de sa vie, professionnellement, mais surtout personnellement.

Apparemment, son mariage avec Hailey Baldwin a marqué un avant et un après dans la vie du musicien, mais il a également fait beaucoup d’introspection personnelle et de découverte de soi.

Ce nouveau documentaire, Next Chapter, en parle, comment Justin il a pu surmonter l’adversité et la pression d’avoir réussi comme un enfant.

Il y a eu des moments où je me suis dit: “Mec, cette douleur va-t-elle jamais disparaître? Je préfère m’enfuir plutôt que d’être dans ce cycle.” “Cependant, aujourd’hui, tout semble être très optimiste pour Bieber:” Maintenant, je n’ai d’espoir que dans ma relation avec Dieu. Ce n’est pas basé sur des peurs ou mon passé, c’est basé sur qui je suis vraiment. “

Le documentaire explorera également comment Justin vit la nouvelle réalité d’un monde ravagé par la pandémie.

Le COVID-19 nous a tous aliénés, mais il nous a également donné le temps de grandir en tant que personnes. Je travaille sur un nouvel album et je veux inspirer les gens. Tu es assez bon. Qui tu es suffit. “

Le nouveau documentaire sera diffusé exclusivement pour les utilisateurs de YouTube Premium vendredi prochain 30 octobre alors préparez-vous à en voir un peu plus sur la vie de l’idole musicale.

Il est à noter que ce documentaire a été enregistré depuis janvier dernier et lors de la réalisation de son dernier album.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Justin Drew Bieber a été découvert par l’ancien dirigeant de l’industrie de la musique, Scooter Braun, alors qu’il regardait des vidéos sur YouTube, où Justin se consacrait au téléchargement de certaines versions de ses chanteurs préférés qu’il jouait avec sa guitare.

Plus tard, Scooter Braun est devenu son manager et a réuni Justin Bieber avec son compatriote Usher à Atlanta, aux États-Unis, où Justin a signé un contrat avec le label Scooter Braun et Usher, Raymond Braun Media Group (RBMG) et un autre contrat avec Island Records, proposé par LA Reid.

Grâce au grand nombre de disques vendus au cours de sa carrière professionnelle, Justin Bieber est devenu l’un des artistes musicaux les plus vendus de l’histoire et a été nominé et récompensé à de nombreuses reprises, remportant le prix “Artiste de l’année” du American Music Awards en 2010 et nominé aux 53e Grammy Awards dans les catégories du meilleur nouvel artiste et du meilleur album pop.

