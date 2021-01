Oui

ouTube a rétabli la chaîne de talkRadio quelques heures seulement après sa suppression, suite à un «examen plus approfondi» de la plateforme vidéo.

Le site appartenant à Google avait initialement suspendu la page de la station de radio pour ce qu’il disait être une violation de ses directives communautaires, des rapports suggérant qu’il pourrait avoir été lié aux règles concernant la désinformation sur Covid-19.

Cependant, plus tard mardi, YouTube a déclaré: “La chaîne YouTube de TalkRadio a été brièvement suspendue, mais après un examen plus approfondi, elle a maintenant été rétablie.”

Un porte-parole a ajouté: «Nous supprimons rapidement le contenu signalé qui enfreint les directives de notre communauté, y compris le contenu Covid-19 qui contredit explicitement le consensus d’experts des autorités sanitaires locales ou de l’Organisation mondiale de la santé.

«Nous faisons des exceptions pour le matériel publié à des fins éducatives, documentaires, scientifiques ou artistiques, comme cela a été jugé dans ce cas.»

YouTube utilise un système à trois avertissements, dans lequel si une chaîne reçoit trois avertissements pour avoir publié du contenu qui enfreint les règles du site dans un délai de 90 jours, une chaîne est définitivement supprimée.

La plateforme vidéo n’a pas confirmé si talkRadio avait eu des grèves contre sa chaîne avant l’incident de mardi.

Plus tôt mardi, talkRadio a déclaré ne pas avoir été informé de la raison pour laquelle son compte avait été supprimé de YouTube, ajoutant dans une déclaration ultérieure qu’il estimait que la plate-forme vidéo «prenait des décisions sur les opinions que le public est autorisé à entendre», a-t-il déclaré crée un dangereux précédent et constitue une censure de la liberté d’expression et un débat national légitime ».

Plus tard, la station de radio News UK a déclaré qu’elle était «heureuse» de recevoir la déclaration de YouTube.

Peu de temps après l’annonce de la suspension tôt mardi, le ministre du Cabinet, Michael Gove, est apparu dans l’émission de Hartley-Brewer et s’est prononcé pour défendre le droit de TalkRadio de critiquer le gouvernement.

«Je ne crois pas à la censure et nous avons une presse libre et juste, et nous avons des commentateurs et des intervieweurs de distinction qui critiquent la position du gouvernement», a déclaré Gove, «De Lord Sumption à Peter Hitchens et autres, et que cela dure longtemps. demeure ainsi. Je pense qu’il est tout à fait normal que les gens posent des questions.

Les plates-formes Internet et les sites de médias sociaux plus larges ont été soumis à une pression accrue pendant la pandémie pour mieux lutter contre la propagation de la désinformation, en particulier les fausses déclarations et les théories du complot autour du virus lui-même et des vaccins développés en réponse.

En réponse à cela, YouTube a déjà pris des mesures contre d’autres utilisateurs pour des violations de règles liées à la désinformation sur le coronavirus – y compris le théoricien du complot David Icke – ayant supprimé sa chaîne l’année dernière pour avoir fait de fausses déclarations sur le virus.