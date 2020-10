Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la société mère de Google Alphabet a augmenté de 14% par rapport à l’année précédente, grâce à un rebond des revenus publicitaires pour Google et YouTube. YouTube a généré 5 milliards de dollars de revenus publicitaires au troisième trimestre de 2020 – un signe que les annonceurs qui ont réduit leurs dépenses à cause du coronavirus plus tôt dans l’année pourraient revenir à quelque chose qui ressemble à la normale.

YouTube compte désormais plus de 30 millions d’abonnés payants et de musique premium – 35 millions, essais gratuits compris – et YouTube TV compte plus de 3 millions d’abonnés. C’est particulièrement fort, puisque YouTube TV a annoncé une augmentation de prix mensuelle de 50 $ à 64,99 $ en juin. Et dans ce qui peut être un signe des temps, les vues des vidéos de méditation guidée sur YouTube ont augmenté de 40% depuis mars, et les tutoriels de masques de bricolage ont été visionnés plus d’un milliard de fois, a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai, lors d’un appel avec des investisseurs pour discuter. les résultats des gains.

«Nous sommes ravis de la mesure dans laquelle les annonceurs ont vraiment réactivé leurs budgets au troisième trimestre», a déclaré Ruth Porat, CFO d’Alphabet et Google, lors d’un appel avec des investisseurs. Elle a ajouté que c’était la preuve que les consommateurs manifestaient une forte demande dans presque tous les secteurs verticaux. “La forte croissance de la durée de visionnage de YouTube permet aux annonceurs d’atteindre des audiences qu’ils ne peuvent pas atteindre à la télévision.” La société a investi dans la modération du contenu pour garantir aux créateurs et aux utilisateurs de YouTube une expérience positive, a déclaré Porat.

La division publicitaire de Google a généré un chiffre d’affaires de 37,1 milliards de dollars, contre 34 milliards de dollars l’année dernière. Les revenus publicitaires de YouTube ont augmenté de 30% par rapport à 3,8 milliards de dollars au troisième trimestre de 2019.

«Cette année, y compris ce trimestre, a montré à quel point le produit fondateur de Google – la recherche – a été précieux pour les gens», a déclaré Pichai lors de l’appel.

Ce trimestre était un contraste frappant avec le deuxième trimestre décevant de 2020, où les revenus de Google ont diminué pour la première fois. Ce trimestre, Google a renoué avec la croissance, avec un chiffre d’affaires de 46,2 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 40 milliards de dollars il y a un an, et un bénéfice net de 11,24 milliards de dollars, contre 7,06 milliards de dollars l’an dernier.

Le département «autre» de Google, qui comprend le matériel, les services cloud et le Play Store, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dollars, contre 4 milliards de dollars. Son segment «autres paris» – qui comprend Waymo et Verily – a réalisé un chiffre d’affaires de 178 millions de dollars, mais est resté perdant de l’argent pour la société, à hauteur de 1,1 milliard de dollars. C’est pire que cette fois l’an dernier.

L’avenir du travail crée une «croissance significative de la demande» pour les produits cloud de Google

La division Cloud de Google a réalisé un chiffre d’affaires de 3,44 milliards de dollars, contre 2,3 milliards de dollars il y a un an, et son segment de recherche a réalisé un chiffre d’affaires de 26,3 milliards de dollars, contre 24,7 milliards de dollars. Pichai a déclaré que les clients se tournent de plus en plus vers le cloud, “pour accroître l’efficacité et réduire les coûts informatiques”, ajoutant que l’avenir du travail crée “une croissance significative de la demande” pour les produits cloud de Google. Il a ajouté que le trimestre prochain, Google divisera sa division cloud en tant que segment de rapport distinct.

La plate-forme de visioconférence de la société, Google Meet, a organisé 235 millions de réunions quotidiennes et plus de 7,5 milliards d’appels vidéo quotidiens, a déclaré Pichai.

Pichai a également déclaré que la société était prête à une action en justice déposée la semaine dernière par le ministère de la Justice, qui allègue que le géant de l’internet détient un monopole illégal sur les marchés de la recherche et de la publicité. «Nous pensons que nos produits créent des avantages significatifs et nous défendrons notre argumentation avec confiance», a-t-il déclaré. «Notre entreprise se concentre toujours sur la poursuite de son travail pour créer un produit de recherche que les gens aiment et apprécient.»

Mise à jour le 29 octobre à 18 h 09 HE: Ajout des détails de l’appel d’Alphabet avec les investisseurs