Lundi, YouTube a annoncé un certain nombre de mises à jour pour son application YouTube Music TV, notamment des téléviseurs fonctionnant sous Android TV OS et le nouveau Chromecast avec Google TV. Pour tous les téléviseurs intelligents, les utilisateurs de YouTube Music peuvent désormais accéder aux listes de lecture enregistrées et aux chansons aimées dans leurs bibliothèques disponibles, a déclaré la société dans un article de blog. Les options apparaîtront dans l’onglet YouTube Music de l’application YouTube TV. La mise à jour comprend également de nouveaux visuels pour afficher les albums et les illustrations de la playlist.

«Nous travaillons d’arrache-pied pour apporter encore plus de fonctionnalités à YouTube Music», lit-on dans l’article du blog. “Dans les mois à venir, les utilisateurs de YouTube Music Premium pourront continuer à lire de la musique en arrière-plan après avoir quitté l’application.”

Le principal changement est que les utilisateurs du système d’exploitation Android TV pourront accéder aux téléchargements de musique directement dans votre bibliothèque. Il existe également une nouvelle interface de lecture conçue pour inclure des informations pertinentes telles que le nom de l’artiste, ainsi que pour afficher une barre de progression pendant la lecture d’une chanson. Pour les appareils dotés de l’écran d’accueil Android TV, les utilisateurs pourront également utiliser une nouvelle ligne YouTube Music pour faciliter la navigation, selon le blog.

YouTube Music a été lancé en 2018, et le critique de The Verge l’a qualifié de «étonnamment génial». Au fur et à mesure que YouTube étend le service, l’application – sur TV, mobile et ordinateur – a vu un certain nombre de mises à jour. Récemment, YouTube a fait en sorte que les personnes sans compte premium puissent diffuser sur leurs haut-parleurs et permettre aux utilisateurs de Google Music de transférer leurs morceaux sur YouTube Music.

Attendez-vous à d’autres modifications de YouTube Music sur les téléviseurs, car YouTube Music remplacera bientôt Google Music.