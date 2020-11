Les youtubers Rata Política et Óscar Onofre Zurita ont été arrêtés par des éléments du Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) pour avoir prétendument enregistré les fesses d’un groupe de femmes dans les rues du centre-ville de Mexico.

Dans un enregistrement, il est observé que les hommes s’approchent de l’Antimonumenta et qu’une femme les accuse d’enregistrer les fesses de leurs compagnons, et ils sont accusés de harcèlement devant la police.

Au moyen d’une carte d’information, le Secrétariat à la sécurité des citoyens a signalé qu’à la demande de neuf femmes qui avaient participé à une activité culturelle et politique dans les rues du centre historique, le personnel de la police auxiliaire de la CSE avait arrêté deux hommes, qui avaient été identifiés comme possibles responsables. commettre des crimes sexuels au détriment des plaignants.

«Les femmes touchées ont déclaré que les hommes diffusaient une interview en direct pour une chaîne YouTube, mais lorsqu’ils se sont retournés, ils ont commencé à enregistrer leurs fesses, alors ils sont retournés vers les auteurs potentiels pour leur dire d’effacer la vidéo, à quel point ils ont été physiquement attaqués, ainsi que verbalement insulté avec un langage sexiste et violent à leur encontre », lit-on dans un communiqué de l’agence.

Il a ajouté que les femmes avaient demandé le soutien des hommes en uniforme pour poursuivre les personnes probablement impliquées dans les événements, pour lesquels les policiers ont fait en sorte que les deux hommes les transfèrent aux autorités de la sixième agence spécialisée pour les crimes sexuels, du bureau du procureur général. Justice (FGJ) où les parties concernées ont comparu devant l’agent du ministère public qui déterminera la situation juridique des personnes impliquées.

“De même, enquêter et punir les mauvaises performances de la police, les abus et les omissions du personnel de police et s’engage envers le public à ne pas permettre les actes contraires au code d’éthique, ou tout autre qui porte atteinte à l’intégrité et à l’honneur de l’institution”, a ajouté le SCC.

