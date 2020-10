Lire le contenu vidéo



André Abram – l’homme noir à qui un homme du nom a dit: “C’est une zone interdite” Paul Ng – dit qu’il fait face à une réplique mentale difficile de l’incident devenu viral … mais il n’a aucune rancune.

Abram dit à TMZ … la confrontation de la semaine dernière avec Ng à Scottsdale était extrêmement bouleversante pour lui, et il a du mal à le revivre encore et encore alors que les médias le rejouent.

Abram dit qu’il utilise des techniques de respiration et de relaxation pour rester calme, mais admet que cela a été éprouvant émotionnellement. Il dit qu’il a un solide système de soutien d’amis et de famille … et il n’hésitera pas à demander plus d’aide si nécessaire.

Quant à Ng … Andre dit qu’il pardonne au gars ses actes, mais souligne qu’il doit comprendre ce qu’il a fait était mal et inacceptable.

Comme nous l’avons signalé pour la première fois … Ng a été arrêté et inculpé avec une conduite désordonnée pour son interaction avec Abram. Il aurait dit aux flics qu’il veillait sur sa communauté et soupçonnait Abram et son ami d’avoir encerclé la zone. En réalité, ils enregistraient un épisode du podcast d’Abram.

Ng a également été renvoyé de son travail et Abram nous dit qu’il pense que le gars a été suffisamment puni. Il dit également qu’il serait prêt à rencontrer Ng en tête-à-tête pour discuter de l’incident dans le cadre du processus de guérison … si Ng est intéressé.