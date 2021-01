Yummy!, Salma Hayek savoure avec sa nouvelle photographie | .

Quel dessert! Salma Hayek a savouré tous ses followers sur Instagram avec une photo vraiment ravissante et non, ce n’est pas que l’actrice mexicaine ait montré son corps ou se soit habillée très élégamment pour l’occasion; il montrait plutôt un vrai dessert.

La belle étoile de Hollywood a partagé une photo dans laquelle il peut être vu en train de savourer un délicieux cornet de glace recouvert de chocolat, délicieux!. Salma Hayek ouvrit la bouche et tira la langue pour capturer le moment exact où elle goûta le dessert.

Avec cette photographie et bien d’autres, la femme de François-Henri Pinault cherche à montrer à quel point elle est humaine et femme; puisqu’elle apprécie les petits et délicieux détails de la vie, en plus de montrer son visage naturellement, sans maquillage et avec de petites marques sur son visage.

Salma Hayek Il ne se souciait pas de montrer du glamour sur Instagram, mais à quel point il appréciait ce moment. La Mexicaine a montré un look décontracté, avec ses cheveux détendus et rassemblés, avec des lunettes de soleil dessus et les cheveux gris évidents.

Comme la célèbre Mexicaine apprécie ce moment, aucun mot n’est nécessaire pour le décrire et elle n’a ajouté que deux hashtags dans la description “#icecream #helado”. La photographie a dépassé les 140 000 réactions en moins de trois heures et a sûrement séduit beaucoup.

La belle Salma Hayek a prouvé qu’elle était fière de qui elle était, de son âge et de ses origines mexicaines. Il montre souvent son visage naturel ou ses cheveux gris évidents sur les réseaux sociaux, qui à 54 ans ne sont pas faciles à cacher.

La star mexicaine Il a mis en valeur la beauté de l’âge, de ses marques, de ses cheveux gris et il cherche à ce que les autres y trouvent aussi de la beauté et profitent pleinement de chaque étape de sa vie.

L’épouse du magnat de la mode François-Henri Pinault célèbre généralement ses anniversaires en exhibant son anatomie en maillot de bain, ce qui dans la cinquantaine n’est pas un problème pour la belle Salma Hayek, qui a une silhouette sinueuse et belle.

Hier encore, la célèbre femme a ravi les internautes d’Instagram avec quelques photos en maillot de bain. L’actrice mexicaine était assez détendue dans le maillot de bain deux pièces rose, montrant sa silhouette sinueuse avec son visage naturel et ses cheveux défrisés. Cette publication a dépassé le million deux cent mille réactions et a rempli Salma de compliments dans la boîte de commentaires.

Mais la vie de l’actrice mexicaine n’a pas été du miel sur des flocons. La star hollywoodienne a commencé sa carrière en tant qu’actrice de telenovela au Mexique, mais a regardé au-delà. Après avoir gagné en renommée et en reconnaissance au Mexique, Salma Hayek a parié sur Hollywood.

Son arrivée aux Etats-Unis n’a pas été facile, il est difficile pour un Latino d’entrer dans le cinéma grand écran; mais Hayek a trouvé la formule pour y parvenir. La femme intelligente a lancé un projet: Frida, même qui a joué et dirigé.

Comme on le savait, Harvey Weinstein a soutenu Salma Hayek dans ce film, mais quand il lui a demandé des «faveurs spéciales» et qu’elle a refusé, il a tout abandonné et a assuré que Frida serait un échec. Le producteur n’a pas compté sur Salma pour porter le projet au premier plan et le faire atteindre sur grand écran, son pas vers la reconnaissance internationale.

Plus tard, l’amour vint à Salma Hayek avec François-Henri Pinault, avec qui elle eut sa fille Valentina Paloma. Beaucoup pensaient que le conte de fées de la femme mexicaine était complet; Cependant, l’amertume est venue quand elle a découvert que son mari avait un enfant avec une autre femme alors qu’il était déjà avec elle, c’était une bataille rangée pour la pension pour la petite.