L’acteur Bert Belasco, qui a joué dans la série BET Let’s Stay Together, est décédé dimanche à 38 ans. La star de la communauté Yvette Nicole Brown a pleuré la mort de Belasco, révélant qu’elle venait de lui parler récemment et qu’il était enthousiasmé par son prochain projet. Brown a également partagé une photo personnelle avec Belasco et a rappelé à ses fans qu ‘”aucun jour n’est promis”.

“Je suis vidé par cette nouvelle. Bert était mon ami! Nous venons de parler la semaine dernière. Il était heureux et enthousiasmé par son nouveau projet et tout le bien qui allait venir”, a écrit Brown lundi. “Aucun jour n’est promis. PAS DE JOUR.” Plus tard, elle a partagé une photo avec Belasco. «S’il vous plaît, faites savoir à ceux que vous aimez que vous les aimez aujourd’hui, maintenant», a-t-elle écrit. “N’importe quel moment pourrait être votre dernier.” Brown a appelé Balasco un «homme cher, gentil et doux».

C’est moi et mon cher ami #BertBelasco qui vient de décéder à 38 ans. Aucun jour n’est promis. Veuillez faire savoir à ceux que vous aimez que vous les aimez aujourd’hui, maintenant. N’importe quel moment pourrait être votre dernier. #RIP vous cher, gentil, gentil homme. pic.twitter.com/SrfC87ZIrj – yvette nicole brown (@YNB) 9 novembre 2020

Jackee Henry, qui a partagé la vedette de Let’s Stay Together avec Belasco, a également partagé un hommage à l’acteur. “Le cœur brisé par le décès de Bert Belasco – un jeune homme talentueux et gentil avec qui j’ai eu le plaisir de travailler plusieurs fois sur [Let’s Stay Together]”, a-t-elle écrit.” Serrez bien vos proches! Demain n’est jamais promis. “

Le père de Belasco, Bert Belasco Sr., a déclaré lundi à TMZ que son fils avait été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de Richmond, en Virginie. Il était en ville pour démarrer un nouveau projet de film et a dû se mettre en quarantaine à l’hôtel avant de pouvoir commencer à travailler sur le film. Les circonstances de sa mort sont inconnues, mais des sources ont déclaré que la petite amie de TMZ Belasco ne pouvait pas le joindre. Elle a demandé au personnel de l’hôtel de s’enregistrer et ils ont découvert son corps. La famille de Belasco attend toujours les résultats de l’autopsie. Cependant, son père a déclaré à TMZ qu’il pensait que l’acteur avait souffert d’un anévrisme.

Belasco a commencé sa carrière télévisuelle en 2007 lorsqu’il est apparu dans un épisode de House. En 2011, il a joué le rôle de Charles Whitmore dans Let’s Stay Together de BET, qui a duré jusqu’en 2014. Il a joué aux côtés de Nadine Ellis, qui a joué sa femme à l’écran Stacy dans la sitcom familiale. Après la fin du spectacle, Belasco a joué un rôle dans le drame de baseball de courte durée de Fox, Pitch. Il a également joué dans des épisodes de The Mick, Superstore, I’m Dying Up Here, American Princess et The Big Show. Selon sa page IMDb, Belasco terminait un projet appelé For Prophet avec le vétérinaire de Chicago Fire Ben Marten.