Zac Efron pourrait jouer Human Torch dans Fantastic Four | AP

Les paris placent le bel acteur américain Zac Efron Parmi les favoris pour être The Human Torch dans la prochaine production de The Fantastic Four, car même si nous ne savons toujours pas qui sera le nouveau Fantastic Four, les paris à Las Vegas sont inclinés par Zac Efron et Anthony Ramos.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le dernier Disney Investor’s Day nous a apporté certaines des annonces les plus incroyables de l’année.

L’univers cinématographique Marvel continue de s’étendre et, selon la rumeur, The Fantastic Four rejoindra l’une des plus grandes franchises de super-héros.

Sans surprise, les fans ne peuvent pas arrêter de spéculer qui jouera dans le redémarrer, et selon un nouveau rapport, les enjeux de Las Vegas placent l’acteur Zac Efron parmi les favoris pour être la torche humaine.

Et il semble que l’un des plus grands souhaits des fans est que la magie de Marvel Studios donnerait une nouvelle opportunité à Les quatre Fantastiques.

Il convient de mentionner que ce siècle, la courageuse équipe de super-héros est venue à l’écran en deux versions: les quatre fantastiques, les quatre fantastiques et le curseur d’argent, et la plus récente, les quatre fantastiques.

Cependant, le public averti convient qu’aucune de ces versions ne rend justice à la bande dessinée, et après les événements de Avengers: Fin de partie, il fallait s’attendre à ce que tôt ou tard ces personnages rejoignent le MCU.

Maintenant, nous avons un logo éblouissant et la confirmation officielle que Jon Watts, qui sera le réalisateur du nouveau film de Les quatre Fantastiques.

Cependant, il est très tôt dans le développement de la production pour savoir qui seront les protagonistes de ce reboot, mais les rumeurs, les spéculations et bien sûr, les paris, ne se sont pas arrêtés depuis l’annonce de Disney.

C’est pourquoi actuellement le célèbre acteur Zac Efron se classe parmi les meilleurs artistes potentiels pour Johnny Storm / Human Torch.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Selon un nouveau rapport d’EpicStream, le bookmaker Bovada a reçu une vague de paris sur les acteurs qui pourraient jouer dans le film Fantastic Four.

Malgré les rumeurs selon lesquelles la célébrité de Stranger Things, Dacre Montgomery, est en pourparlers avec Marvel Studios pour devenir la torche humaine, son nom ne fait pas partie des meilleures perspectives selon les parieurs.

Au lieu de cela, le connu Zac Efron et Anthony Ramos de Hamilton sont les favoris pour donner vie au super-héros.

Sans surprise, John Krasinski et Emily Blunt sont les principaux candidats pour jouer Reed Richards et Sue Storm dans le MCU, tandis que Stephen Graham est le favori pour le rôle de Ben Grimm.

De même, Giancarlo Esposito est actuellement parmi les plus susceptibles de devenir Doctor Doom.

Il est à noter que ces paris coïncident avec certaines rumeurs qui ont circulé dans divers médias avant même Disney a confirmé qu’un film Fantastic Four est en développement.

Si le line-up que nous avons mentionné ci-dessus est vrai, l’équipe Marvel serait sans aucun doute laissée entre les mains de célébrités hollywoodiennes expertes qui offriraient une performance formidable sur grand écran.

Mais malheureusement, à la fin de la journée, c’est à Kevin Feige et Marvel Studios de prendre les décisions importantes de la franchise, tout comme le casting d’un film si longtemps attendu par les fans.

Prenant comme preuve tout ce que le studio a accompli au cours de la dernière décennie dans le solide MCU, nous savons que Fantastic Four sera bien sûr des projets et du contenu de haute qualité.

Alors qu’ils nous donnent plus de nouvelles sur Les quatre FantastiquesN’oubliez pas que la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel commencera enfin l’année prochaine.

C’est pourquoi il faut très bien se préparer, puisqu’en 2021 nous aurons quatre premières dans les cinémas qui feront vibrer n’importe quel fan de la franchise: Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals et Spider-Man 3 .

Cela peut vous intéresser: il ajoutera Disney + Dinosaures à son catalogue, la nostalgie commence!