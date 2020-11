Le bel acteur américain fait son retour sur grand écran avec le rôle principal dans le thriller de survie australien “Gold”.

Efron, qui vit actuellement à Byron Bay, a été vu le jour même où la nouvelle a été confirmée se rendant à Adélaïde, pour commencer le tournage ce mois-ci en Australie du Sud.

L’acteur de “Baywatch” avait l’air détendu et très confortable pour la balade en short noir, un T-shirt gris foncé et des chaussures de tennis grises, en arrivant à l’aéroport de Costa Dorada.

Zac a gardé un profil bas avec une casquette et des lunettes de soleil noires, s’est protégé avec un masque et a été vu portant plusieurs sacs et un haut-parleur portable.

Le film, réalisé par et co-vedette Anthony Hayes, suit deux inconnus qui voyagent à travers le désert et tombent sur la plus grosse pièce d’or jamais trouvée.

“Gold” est un thriller tendu sur la cupidité et les efforts que les gens peuvent faire pour gagner une fortune.

Apparemment, l’acteur de “High School Musical” a décidé de s’éloigner un peu d’Hollywood et a vécu à Byron Bay depuis le début de la pandémie en mars.

Là, il a rencontré sa petite amie actuelle, le mannequin Vanessa Valladares, dont il est tombé follement amoureux et après quelques mois de romance, on dit déjà qu’ils sont fiancés.

Vanessa, qui est restée à Byron Bay, a été vue en train de profiter d’une belle journée à la plage, de profiter de la mer et de montrer son corps chaud dans un bikini orange sportif.

Zac est également tombé amoureux du pays à tel point que certains disent que c’est sa «deuxième maison». L’acteur de 33 ans a prolongé son visa de touriste pour rester en Australie et chercherait à acheter une propriété.