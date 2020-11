Zach Braff a récemment jailli de sa petite amie Florence Pugh pour sa défense «intelligente» de leur écart d’âge. Lors d’une récente interview avec M. Porter, Braff, 45 ans, a abordé la diatribe passionnée de Pugh, 24 ans, d’avril dans laquelle elle a fermement défendu la relation du couple pour les critiques qui disent que leur écart d’âge de 21 ans est un problème. “Elle s’est littéralement assise, a frappé le record sur son téléphone et a dit ça”, a déclaré Braff.

«J’ai pensé: ‘Comment pourrais-je suivre quelque chose d’aussi intelligent et articulé que ça?’ Alors, j’ai choisi de ne pas le faire », a-t-il ajouté, expliquant pourquoi il ne s’est jamais exprimé publiquement. La vidéo Instagram indignée de Pugh est intervenue après avoir publié un message d’anniversaire pour Braff et a reçu de nombreux commentaires de personnes qui ne soutiennent pas leur relation en raison de la différence d’âge entre elles. Dans la légende de l’article, Pugh a écrit: “Ma relation avec Instagram. Dans la vraie mode Flo, portant des autocollants ponctuels et tout.

À ceux d’entre vous auxquels cette vidéo s’applique, veuillez l’écouter. Veuillez apprendre. Être haineux n’est pas à la mode. “

Dans le clip lui-même, Pugh a fustigé tous ceux qui avaient écrit des commentaires grossiers sur ses messages. “Je ne permettrai pas ce comportement sur ma page. Je ne suis pas à ce sujet. Cela me bouleverse”, a-t-elle déclaré. “Cela me rend triste que pendant cette période où nous avons vraiment besoin d’être tous ensemble, nous devons nous soutenir les uns les autres, nous devons nous aimer les uns les autres.”

“Le monde fait mal et le monde est en train de mourir et quelques-uns d’entre vous ont décidé d’intimider sans raison.” Pugh a poursuivi en disant: “J’ai 24 ans. Je travaille depuis que j’ai 17 ans. Je gagne de l’argent depuis que j’ai 17 ans. Je suis devenu adulte à 18 ans et je a commencé à payer des impôts à l’âge de 18 ans. “

Pugh a alors dit: “Je n’ai pas besoin que vous me disiez qui je devrais et ne devrais pas aimer, et je ne dirais jamais de ma vie, jamais, jamais dire à quelqu’un qui il peut et ne peut pas aimer. Ce n’est pas votre place. Il n’a rien à faites avec vous. ” Enfin, l’actrice de Midsommar a ajouté: “Les abus que vous lui lancez sont des abus que vous me lancez, et je ne veux pas de ces followers … Je ne veux pas de ça sur ma page. triste et je ne sais pas quand la cyberintimidation est devenue à la mode. “