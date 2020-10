Exclusif

Zachery Ty Bryan a battu sa petite amie pour des câbles de chargement de téléphone manquants … du moins selon elle, et les procureurs en ont suffisamment entendu pour l’inculper de crimes.

La star de “ Home Improvement ” a été accusée d’étranglement et de coercition – les deux crimes – plus 6 délits, pour les violences présumées qui ont eu lieu le week-end dernier à Eugene, dans l’Oregon. Nous connaissons maintenant sa version des événements et c’est déchirant.

La petite amie de Zachery a dit aux flics qu’il l’avait réveillée, l’avait tirée du lit par les cheveux et avait commencé à la battre, tout en criant des obscénités sur les chargeurs de téléphone portable manquants … selon des documents de police.

Elle a dit aux flics que Zachery était devenu physiquement violent à son égard au cours du mois dernier et que cela avait atteint une tête vendredi dernier lorsqu’il l’aurait frappée et giflée à la tête et au visage à plusieurs reprises. Elle prétend également qu’il l’a étouffée au point qu’elle pensait qu’elle allait suffoquer, et a mis son genou dans la nuque.

Selon les flics, la femme a déclaré qu’elle s’était libérée et avait composé le 911, mais il a déconnecté la ligne. Elle prétend qu’il se tenait à côté d’elle lorsque les répartiteurs ont rappelé.

Lorsque la police est arrivée, un policier a déclaré qu’il avait remarqué du sang, un gonflement et des ecchymoses sur la victime présumée … et le flic affirme que Zachery était évasif sur ce qui s’était passé, à part l’accuser d’avoir essayé de le faire tomber parce qu’il rompait avec elle.

Comme nous l’avons signalé … Zachery été libéré sous caution, et il est interdit de tout contact avec la victime présumée.