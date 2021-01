Quelques mois après la première de ses images de la Justice League, Zack Snyder est au centre des réflecteurs. Certains ont dit qu’après la première, le réalisateur s’occuperait de un autre film dc Comics, bien que cela ne se produise pas.

Dans une interview avec Comic Book Debate, Zack Snyder a assuré que n’a pas l’intention de réaliser un autre film de super-héros. Le réalisateur assure qu’il n’en est pas de même avec The Justice League, puisqu’il s’agit d’un vieux film dans lequel il travaille depuis des années.

L’univers DC est parti et s’est diversifié et a fait son truc et c’est bien […] Quant à ce que j’ai fait et quant à ma vision de ce que je voulais faire avec ces personnages et le voyage que je voulais qu’ils continuent, il est bien connu que j’avais prévu de faire plus de films, cinq films ou quelque chose comme ça, mais je suis occupé. Je ai beaucoup de choses à faire.