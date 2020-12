L’ancienne star de l’Angleterre Rugby a parlé de la bonne nouvelle sur le podcast qu’il co-anime The Good, The Bad & The Rugby, en disant: «Cela a été une bonne semaine pour moi, a eu un petit scan la semaine dernière – troisième Tindall en route. “

Le couple a déjà deux filles, Mia, six ans, et Lena, deux ans.

S’exprimant sur The Good, The Bad & The Rugby, Tindall a déclaré: «Je voudrais un garçon cette fois, j’ai deux filles, j’aimerais un garçon.

«J’adorerai que ce soit un garçon ou une fille – mais s’il vous plaît, soyez un garçon.»

Tindall a plaisanté: “Nous ne savons pas trop quoi faire Covi ou Covina – je ne sais pas où aller avec les noms.”

Zara a déjà parlé du traumatisme qu’elle a subi après avoir subi deux fausses couches.

Au cours de la pandémie de coronavirus, les ordonnances de rester à domicile, Zara et Mike ont exprimé leur soutien aux travailleurs de la santé.

Au cours de l’été, Mike a partagé une photo de lui et de Zara applaudissant des employés du NHS sur Instagram. Le couple arborait leurs t-shirts Kindred, dont la totalité des bénéfices profite à NHS Charities Together.

Reportage supplémentaire de PA Media.