Je ne veux pas être une star », a déclaré Zayn Malik dans une rare interview dans un magazine en 2018. En tant que cinquième de ce qui était le plus grand groupe pop de la planète, One Direction, il semblait avoir eu plus que sa dose de des hordes hurlantes et des flashs de caméra constants. Quand il est devenu le premier à abandonner le groupe en 2015, il n’avait pas l’air de chercher la meilleure chance de dominer le solo à la Robbie Williams. “Je veux être un homme normal de 22 ans”, a déclaré sa déclaration d’excuse.

Dans ce cas, le simple fait de pointer le garçon de Bradford vers l’apprentissage de tuyauterie le plus proche aurait dû être le dernier que nous ayons entendu parler de lui. Au lieu de cela, il y avait un premier album solo qui est allé au numéro un des deux côtés de l’Atlantique, des duos avec Taylor Swift et Nicki Minaj, et une fille née du top model Gigi Hadid en septembre dernier. Combien de vingt ans voudraient une vie aussi normale que celle-là?

Pourtant, il semble réaliser son souhait dans certains paramètres. Cinq ans après son premier single, il n’a toujours pas joué un concert solo complet. Un deuxième album, Icarus Falls, a passé une semaine au numéro 77 au Royaume-Uni. Peut-être que les fans ne pouvaient pas faire face à son indulgence: 29 chansons en 95 minutes tranquilles. Pendant ce temps, tous les yeux et toutes les oreilles sont tournés vers son ancien coéquipier Harry Styles, dont le deuxième album a à peine quitté le top 10 en un an.

Alors Malik appelant son troisième Nobody Is Listening pourrait être une déclaration de fait ou de désir. Il «fait la musique qu’il a toujours voulu», dit le texte de présentation, ce qui signifie qu’il n’y a aucune tentative flagrante de revenir aux charts pop. Ces 11 chansons sont en grande partie du R&B brumeux et défoncées, offrant des textures floues et des atmosphères enfumées mais quelques moments remarquables. Sweat a le plus de drame, avec des tambours des années 80 et un refrain qui le trouve poussant sa voix exceptionnelle. Sur Unf *** witable et River Road, il se contente d’émoter sur des cordes de guitare sinueuses.

À son meilleur, comme sur le doux duo de Syd When Love’s Around, il peut s’asseoir confortablement aux côtés du groupe de Frank Ocean et Syd, The Internet, en tant que créateur de musique soul de haute qualité et impeccablement moderne. Il est évident que c’est le genre de société qu’il souhaite conserver, et il ne fait aucun doute que sa capacité vocale a été gaspillée dans la pop aux couleurs primaires de One Direction. Cependant, à l’ère du partage excessif, cette façon de travailler – distribuer des chansons à distance et laisser la musique parler – peut ne pas être durable à moins que la musique ne parle un peu plus fort.