Zendaya et John David jouent dans le film “Malcolm et Marie” | AP

La belle actrice Zendaya et l’acteur John David Washington star dans la bande-annonce du nouveau et tant attendu film “Malcolm et Marie” de la plateforme de Netflix, laissant les utilisateurs désireux de beaucoup plus et désireux de le voir maintenant.

Ce drame romantique est écrit et réalisé par Sam Levinson et a été secrètement enregistré lorsque le contingent sanitaire a commencé et sera présenté en première sur la plateforme le 5 février.

La plate-forme Netflix vient de publier la bande-annonce officielle du film “Malcolm et Marie», Un drame romantique écrit et réalisé par Sam Levinson et mettant en vedette la belle Zendaya et John David Washington, qui a été secrètement filmé lorsque la quarantaine a commencé.

L’intrigue du film tourne autour d’un cinéaste et de sa petite amie, qui rentrent chez eux après avoir assisté à une soirée de première de film qui, selon lui, sera un énorme succès auprès de la critique et du public.

C’est alors que certaines révélations sur leur relation commencent à émerger qui mettent à l’épreuve la force de leur amour.

Avec le directeur de la photographie Marcell Rev, Levinson a créé en seulement six jours la proposition de ce film très unique dont les enregistrements ont duré moins d’un mois et qui est une ode aux grandes idylles d’Hollywood, ainsi qu’une expression sincère de foi en l’avenir. du secteur.

La bande-annonce de “Malcolm et Marie»Dure un peu moins de 2 minutes et montre les performances de Zendaya et Washington dans leurs rôles principaux respectifs.

Ils commencent comme un couple aimant, cependant, avec le temps, ils entrent dans une spirale de conflit qui mettra leur amour en jeu.

Le film, qui explorera l’amour de ses points les plus positifs et heureux aux moments les plus tendus qui peuvent être vécus dans une relation et qui a été défini comme une histoire d’amour et non une histoire d’amour, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, sera publié le 5 février prochain sur Netflix.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

D’un autre côté, Zendaya Maree Stoermer Coleman, mieux connue sous le nom de Zendaya, est devenue célèbre pour avoir joué à Rocky Blue dans la série Shake It Up de Disney Channel.

Puis en 2013, Zendaya a participé à la seizième saison du concours Dancing with the Stars. Et de 2015 à 2018, il a produit et joué le rôle de KC Cooper dans la sitcom Disney Channel KC Undercover.

Elle a fait sa percée cinématographique en 2017 et 2019 en jouant Michelle MJ Jones dans les films Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: loin de chez soi de l’univers cinématographique Marvel.

Elle a également joué Anne Wheeler dans le film dramatique musical The Great Showmanin et enfin, en 2019, elle est devenue le protagoniste de la série HBO, Euphoria, jouant Rue, un jeune accro aux drogues, rôle pour lequel a remporté le Primetime Emmy for Outstanding Actress in a Drama Series en 2020, faisant d’elle la plus jeune personne à remporter un Emmy

Il est important de mentionner que Zendaya Il a commencé sa carrière dans la musique indépendamment en enregistrant des chansons et en sortant les singles Swag It Out et Watch Me en 2011, ce dernier en collaboration avec Bella Thorne.

Il a signé avec Hollywood Records en 2012 et a ensuite sorti son premier single, Replay, qui a atteint la 40e place du classement Billboard Hot 100 aux États-Unis. Son album éponyme en 2013 a fait ses débuts au numéro 51 du classement Billboard 200.

Quelque chose que très peu de gens savent, c’est que Zendaya a commencé sa carrière professionnelle en tant que mannequin pour Macy’s, Mervyns et Old Navy, elle est également apparue dans une publicité de jouets iCarly avec Stefanie Scott.

Cela peut vous intéresser: négociez Zendaya pour incarner la légende du rock & roll Ronnie Spector