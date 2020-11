w

Zepp est un nouvel entrant relatif dans le domaine des smartwatch et il s’est installé avec l’un des earables les plus attrayants actuellement sur le marché.

Le goût est subjectif, mais la Zepp Z, avec son corps en titane brossé et poli et son style chronographe, a peu de concurrents quand il s’agit d’une montre intelligente qui convient à une tenue formelle.

Cependant, comme pour la plupart des nouveaux arrivants sur un marché, il existe des limites et des possibilités d’amélioration. La question est de savoir si cette forme vraiment belle l’emporte sur la fonction.

Zepp Z: le look et le confort

Il ne sera donc pas surprenant que le Zepp Z soit tout simplement magnifique au poignet.

Apparemment, le corps est taillé dans une seule pièce de titane et il vaut chaque centime de son prix de 395 $ (295 £).

Avec un diamètre de 46 mm, la montre domine le poignet, mais étant en titane, elle est légère et confortable.

Avec deux boutons et une couronne et des intervalles de cinq minutes et secondes gravés, la Zepp Z s’assoit confortablement aux côtés de toute montre “ stupide ” conventionnelle et formelle au même prix.

Il est livré avec une belle sangle cousue en cuir marron, mais elle peut être remplacée par n’importe quelle sangle de 22 mm – ce que ceux qui veulent utiliser les fonctions de sport et de natation voudront faire.

(Zepp)

Zepp Z: technologie et performance

La caractéristique qui attire le regard, ainsi que la conception, sont les performances de la batterie.

Maintenant, la batterie elle-même est de 340 mAh et, à titre de comparaison, l’excellent Ticwatch Pro 3 est de 577 mAh, mais il souffle la concurrence hors de l’eau. La Ticwatch fera confortablement deux jours avec tout – y compris l’écran – allumé: la montre Zepp Z fait facilement quatre jours.

Le fabricant dit qu’il peut durer 15 jours, mais sans aucun doute, cela fera des compromis sur la fonction et quatre jours, c’est tout simplement phénoménal. Pour remettre les choses en contexte, le Motorola de 3ème génération qui est similaire en beauté esthétique, a du mal à faire un jour.

L’écran tactile de 1,39 pouces est AMOLED avec une résolution de 454×454 et 326 ppp et encore une fois, vous aurez du mal à trouver quelque chose de supérieur. Il apparaît si bien que vous pouvez réduire la luminosité sans avoir de difficulté à le voir en plein soleil.

(Zepp)

En termes de performances, il n’y a aucun signe de décalage et l’écran tactile est réactif, bien que cette couronne ne soit pas seulement pour le spectacle – elle peut être utilisée pour naviguer au lieu de l’écran, encore une fois quelque chose qui devient presque un must de nos jours.

Zepp promet également d’intégrer Alexa, mais cela n’a pas encore été mis à jour.

Les spécifications

Taille du cadran: 45,9 × 45,9 × 10,75 mm

Écran: résolution AMOLED 1,39 pouces 454×454, 326 ppp

Écran tactile: verre trempé + revêtement anti-empreintes digitales

Étanche: 5 ATM

Capacité de la batterie: batterie lithium-ion polymère 340 mAh

Modes sportifs: 12 modes sportifs

Capteurs: capteur d’accéléromètre, capteur optique de suivi biologique BioTracker ™ 2.0 PPG, capteur gyroscope, capteur géomagnétique, capteur capacitif, capteur de pression d’air, capteur de lumière ambiante

Positionnement: GPS + GLONASS

Appareils pris en charge: Android 5.0 ou iOS 10.0 et supérieur

Zepp Z: fonctionnalités de remise en forme et de santé + l’écosystème Zepp

Habituellement, nous divisons ces catégories, mais pour équilibrer le meilleur et le pire du Zepp Z, il est probablement préférable de regarder les fonctionnalités de santé et de remise en forme aux côtés de l’écosystème et de l’application de l’entreprise.

La plupart des contrôles de santé – fréquence cardiaque, sommeil, SO2 et stress – sont présents et très bien faits, s’intégrant parfaitement dans l’application Zepp joliment présentée.

Ces mesures de santé sont utilisées pour produire ce que Zepp appelle son score PAI, un total cumulé de plus de 100 indiquant que vous êtes en bonne forme. Cela vous donnera également l’âge correspondant à votre état de forme actuel, et bien que ce soit probablement un peu un gadget, tout fonctionne bien comme outil de motivation.

Mais le Zepp Z peut être un peu radin en ce qui concerne le nombre de pas, ne consignant généralement pas les mouvements courts autour de la maison ou du bureau – ce qui signifie que vous pouvez être 10% en moins sur le total de votre journée – tandis que le suivi des courses ou des balades à vélo a un défaut frustrant.

Il semble que le Zepp Z ait besoin de temps pour que son GPS se déclenche avant de commencer à enregistrer votre voyage et ce n’est pas rapide. Quand c’est le cas, c’est très précis, mais vous êtes confronté au problème de partir et de ne pas avoir ces quelques premiers mètres – ou dans mon cas le premier kilomètre – ne pas être enregistrés.

(Zepp)

De même, les notifications sont assez basiques.

Ils arrivent tous à temps, mais il n’y a pas de capacité de répondre aux messages. Tout cela parle d’un écosystème qui a encore besoin de beaucoup de développement lorsque vous le mettez côte à côte contre Wear OS ou Tizen.

Zepp Z: Le verdict

C’est vraiment ce dernier point sur l’écosystème Zepp que vous devrez mettre en balance avec les mérites incontestables de la montre Z.

C’est vraiment, à mes yeux, le meilleur de sa catégorie en ce qui concerne la conception et la durée de vie de la batterie, tandis que la surveillance de la santé en arrière-plan semble très pertinente.

Mais des problèmes tels que les réponses aux notifications, le manque d’applications tierces et les options de cadran de montre limitées dissuaderont ceux qui cherchent à mettre à niveau leur montre intelligente actuelle.

L’espoir, alors que les systèmes d’exploitation des smartwatches axés sur Android restent si fragmentés, que Zepp soit capable de développer un écosystème aussi parfait que le matériel du Z.

Huami, la société mère de Zepp, a fourni la montre pour cet examen, mais n’a reçu aucune approbation de copie ni n’a apporté aucune contribution