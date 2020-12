UNE

Une journaliste citoyenne qui a rendu compte des étapes initiales de l’épidémie de coronavirus en Chine a été condamnée à quatre ans de prison pour «avoir organisé des bagarres et provoqué des troubles», a déclaré l’un de ses avocats.

Le tribunal populaire de la nouvelle région de Pudong dans le centre financier de Shanghai a condamné Zhang Zhan, une ancienne avocate, à la suite d’accusations selon lesquelles elle aurait diffusé de fausses informations, donné des interviews à des médias étrangers, perturbé l’ordre public et «manipulé de manière malveillante» l’épidémie.

L’avocat Zhang Keke a confirmé la condamnation, mais a déclaré qu’il était «gênant» de fournir des détails – généralement une indication que le tribunal a émis un bâillon partiel.

Il a dit que le tribunal n’avait pas demandé à Mme Zhang si elle ferait appel, ni indiqué si elle le ferait.

Mme Zhang, 37 ans, s’est rendue à Wuhan en février et a publié sur diverses plateformes de médias sociaux au sujet de l’épidémie qui aurait éclaté dans la ville centrale de la Chine à la fin de l’année dernière.

Elle a été arrêtée en mai au milieu de mesures sévères à l’échelle nationale visant à enrayer l’épidémie et d’une forte censure pour détourner les critiques de la réponse initiale du gouvernement.

Mme Zhang aurait entamé une grève de la faim prolongée pendant sa détention, incitant les autorités à la nourrir de force et serait en mauvaise santé.

La Chine a été accusée d’avoir dissimulé l’épidémie initiale et retardé la publication d’informations cruciales, permettant au virus de se propager et de contribuer à la pandémie qui a rendu malade plus de 80 millions de personnes dans le monde et tué près de 1,8 million.

Pékin nie vigoureusement les accusations, affirmant avoir pris des mesures rapides qui ont permis au reste du monde de se préparer.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine contrôle étroitement les médias et cherche à bloquer la diffusion d’informations dont il n’a pas approuvé la publication.

Au début de l’épidémie, les autorités ont réprimandé plusieurs médecins de Wuhan pour «rumeur» après avoir alerté des amis sur les réseaux sociaux. Le plus connu des médecins, Li Wenliang, est décédé plus tard après avoir contracté Covid-19.

